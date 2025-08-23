Diretta Albinoleffe Dolomiti Bellunesi streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato della partita per il girone A di Serie C, 1^ giornata.

DIRETTA ALBINOLEFFE DOLOMITI BELLUNESI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Fatalmente non abbiamo precedenti ufficiali per la diretta AlbinoLeffe Dolomiti Bellunesi, che inizierà fra pochi minuti in terra bergamasca per la prima giornata del girone A della Serie C 2025-2026, un discorso che dovremo ripetere spesso quando ci sarà di mezzo la neopromossa formazione veneta. Ci affidiamo allora al sito specializzato Transfermarkt per un altro confronto che può comunque servirci per introdurre la diretta AlbinoLeffe Dolomiti Bellunesi, cioè il testa a testa fra i numeri delle due formazioni.

Video Albinoleffe Atalanta U23/ (1-3) highlights e gol: passano i nerazzurri (Serie C, 7 maggio 2025)

Per l’AlbinoLeffe ad esempio possiamo parlare di un valore complessivo della rosa pari a 3,70 milioni di euro, mentre per gli ospiti della Dolomiti Bellunesi si arriva a un valore di 3,48 milioni di euro. La rosa degli ospiti è tuttavia più corta, tanto che a livello individuale il valore medio di ogni calciatore è pari a 137.000 euro per l’AlbinoLeffe ed è invece leggermente più alta per i veneti, 145.000 euro per la Dolomiti Bellunesi. La verità poi, come sempre, emergerà fra poco dal campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ AlbinoLeffe Atalanta U23 (risultato 1-3): miracolo dei nerazzurri (7 maggio 2025)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA ALBINOLEFFE DOLOMITI BELLUNESI IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Albinoleffe Dolomiti Bellunesi è disponibile in tv sui canali di Sky Sport, per la diretta streaming video dovrete invece rivolgervi alla piattaforma Now Tv.

ESORDIO IMPORTANTE!

La diretta Albinoleffe Dolomiti Bellunesi ci fa compagnia alle ore 21:00 di sabato 23 agosto: è già una sfida molto interessante nella prima giornata del girone A per la Serie C 2025-2026. Un match che ci presenta anche una prima assoluta tra i professionisti: ovviamente, si tratta di quella della Dolomiti Bellunesi.

I veneti l’anno scorso sono riusciti a centrare una splendida promozione superando il Treviso in un testa a testa proseguito per tutta la stagione, ora sanno bene che l’obiettivo non può che essere quello della salvezza e intanto in Coppa Italia hanno aperto male, perdendo subito sul campo dell’Union Brescia.

DIRETTA/ Virtus Verona Albinoleffe (risultato finale 1-1): Contini al 95'! (Serie C, oggi 25 aprile 2025)

L’Albinoleffe cerca conferme, e quel ritorno in Serie B che attende da tempo: l’anno scorso i seriani sono arrivati quarti nel girone A facendo benissimo, ma nel primo turno dei playoff nonostante il fattore campo sono caduti contro l’Atalanta U23.

Adesso il traguardo giusto non può che essere quello del salto di categoria, ma come sempre la concorrenza sarà tantissima; noi aspettiamo di scoprire cosa succederà nella diretta Albinoleffe Dolomiti Bellunesi e nel frattempo proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE DOLOMITI BELLUNESI

Conferma per Giovanni Lopez sulla panchina seriana, nella diretta Albinoleffe Dolomiti Bellunesi vedremo allora un 3-5-2 con Boloca, Sottini e Potop a formare la difesa a protezione di Facchetti, sulle corsie laterali possono operare Benedetto Barba e Michele Ambrosini con un centrocampo nel quale Mandelli fa il mediano davanti alla difesa con il supporto di Parlati e Lombardi, tutto confermato come anche davanti, dove il riscattato Svidercoschi farebbe coppia con Sali, adattato dall’esterno, o magari uno tra Sorrentino e Angeloni che sono centravanti di ruolo.

La Dolomiti Bellunesi ha giocato in Coppa Italia ma Nicola Zanini potrebbe cambiare qualcosa; per ora comunque ipotizziamo un 3-5-2 con Consiglio tra i pali, una difesa formata da Gobetti, Barbini e Milesi e due esterni di centrocampo che sarebbero Alcides a destra e Mignanelli a sinistra. In mezzo al campo si candida Mazzocco, che potrebbe prendere il posto di Agosti; si va per la conferma di Brugnolo, il perno centrale, e Clemenza, e anche davanti nonostante la concorrenza, che è quella di De Paoli e Giacomo Marconi, potrebbero giocare ancora Toci e Olonisakin.