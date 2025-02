DIRETTA ALBINOLEFFE FERALPISALÒ, PER IL TERZO POSTO

La diretta Albinoleffe Feralpisalò si preannuncia una sfida cruciale, entrambe le squadre sono infatti in lotta per il terzo posto in classifica nel girone A di Serie C, che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale dei playoff. La Feralpisalò arriva all’appuntamento con 48 punti, occupando momentaneamente la terza posizione, mentre l’Albinoleffe insegue a quota 41, desideroso di ridurre il distacco e consolidare le proprie ambizioni di alta classifica.

I padroni di casa sono in un buon momento di forma, avendo ottenuto due convincenti vittorie contro Renate e Pro Patria, risultati che hanno dato fiducia e rilanciato le speranze dei bergamaschi che nelle ultime quattro partite hanno raccolto nove punti. Dall’altra parte la Feralpisalò ha vissuto un periodo difficile, caratterizzato da qualche sconfitta, ma la scorsa settimana ha dato un segnale importante battendo il Vicenza secondo in classifica. All’andata la sfida tra le due squadre si era conclusa con la vittoria di misura della Feralpisalò per 1-0 grazie ad un gol di Pietrelli allo scadere dei primi 45 minuti, un risultato che l’Albinoleffe vuole ribaltare sfruttando il fattore campo.

DIRETTA ALBINOLEFFE FERALPISALÒ, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Albinoleffe Feralpisalò sarà disponibile il 16 febbraio alle ore 17:15 su Sky Sport in pay-per-view e su NOW per gli abbonati al servizio. Il match sarà inoltre visibile per gli abbonati in streaming su PC, smartphone e tablet tramite l’app Sky Go.

ALBINOLEFFE FERALPISALÒ, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Albinoleffe dovrebbe schierarsi con un classico 3-5-2 affidandosi tra i pali a Marietta, con una linea difensiva formata da Borghini, Boloca e Baroni. A centrocampo, largo ai cinque di movimento con Gusu e Munari sulle fasce, mentre il cuore della mediana sarà composto da Astrologo, Fossati e Ambrosini. Davanti, il tandem d’attacco sarà composto da Parlati e Zoma.

La Feralpisalò risponderà con lo stesso modulo, affidandosi a Liverani in porta, supportato da una difesa a tre con Balestrero, Pilati e Cabianca. A centrocampo, Rizzo e Tomaselli agiranno sulle corsie laterali, mentre il trio centrale vedrà in azione De Francesco, Zennaro e Brambilla. In avanti, il tandem Crespi-Santini cercherà di impensierire la difesa avversaria.

SCOMMESSA ALBINOLEFFE FERALPISALÒ, LE QUOTE

Secondo i bookmakers per la diretta Albinoleffe Feralpisalò gli ospiti partono favoriti con una quota di 2.40 per la vittoria, mentre il successo dell’Albinoleffe è quotato 3.00 nonostante il vantaggio del fattore campo. Il pareggio si attesta a 2.80, mentre l’opzione Over 2.5 è pagata 2.50.