Diretta Albinoleffe Feralpisalò/ Streaming video tv: colpaccio Marcolini? (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE FERALPISALÒ: COLPACCIO PER I SERIANI?

Albinoleffe Feralpisalò, diretta dall’arbitro Valerio Pezzopane, è la partita in programma oggi, mercoledì 29 settembre 2021 per la Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Nella sesta giornata del girone A, ecco che ci si para davanti la diretta tra Albinoleffe e Feralpisalò, atteso incontro dove pure i seriani avranno una nuova opportunità per andare all’inseguimento della capolista Padova, distante appena due lunghezze, nel girone A.

Diretta/ Giana Erminio Albinoleffe (risultato finale 0-1) la decide Ravasio

La squadra di Marcolini si sta esprimendo al meglio in questo avvio di stagione: solo si conta un mezzo passo falso con il Sudtirol in mezzo a tante vittorie fin qui ottenute dai bergamaschi, che dunque appaiono oggi come rivali davvero temibili. Anche agli occhi di un club tutto sommato in buona forma come è quello della Feralpisalò: la squadra di Vecchi non è stata fin qui impeccabile, ma il successo appena conseguito contro la Juventus U23 potrebbe dare ai leoni il giusto slancio per aprire una serie positiva di risultati. E’ certo quello che sperano i tifosi, ma chissà che dirà il campo.

Diretta/ Feralpisalò Juventus U23 (risultato finale 3-2): doppietta per Luppi

DIRETTA ALBINOLEFFE FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Albinoleffe Feralpisalò non è una di quelle disponibili per questa sesta giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Lecco Feralpisalò (risultato 1-0) streaming video tv: vincono i nerazzurri!

LE PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE FERALPISALÒ

Per le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Feralpisalò, facile immaginare che entrambi i tecnici possano oggi optare per un leggero turnover: la vittoria è una priorità per i due club questa sera, ma qualche giocatore ha bisogno di rifiatare in questo turno infrasettimanale di Serie C. Ecco che allora nel 3-4-1-2 dell’Albinoleffe Marcolini dovrebbe dare nuovo spazio a Ravasio in attacco, specie dopo il gol segnato alla Giana Erminio: con lui uno tra Cori e Manconi dal primo minuto. Alle spalle del reparto offensivo avremo Gelli sulla linea della trequarti e a centrocampo i titolari dovrebbero essere Giorgione e Nichetti, con Tomaselli e Michellotto confermati sull’esterno dello schieramento. Riva, Borghini e Saltarelli saranno schierati in difesa.

Spazio al 4-3-1-2 per le probabili formazioni della Feralpisalò, dove pure Vecchi cambierà qualcosa rispetto all’11 appena visto contro la Juventus U23. Ecco che stasera dovrebbe trovare ampio spazio Luppi, fresco di doppietta coi bianconeri, magari affiancato da Guerra: Guidetti si collocherà alle spalle delle due punte. Scorrendo nello schieramento avremo poi uno tra Carraro e Hergheligiu al centro, con Balestrero e Damont pronti invece come mezz’ala: Bacchetti e Pisano dovrebbero invece essere i titolari al centro della difesa, mentre il duo composto da Corrado e Bergonzi si occuperà dei corridori esterni del reparto.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida di Serie C consegniamo ai padroni di casa il favore del pronostico, visto il loro grande stato di forma. Il portale di scommesse Eurobet poi per l’1×2 del match del girone A ha fissato a 2.05 il successo dell’Albinoleffe, contro il più alto 3.55 segnato invece per la vittoria del Fiorenzuola: il pari è stato quotato a 3.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA