Diretta/ Albinoleffe Giana Erminio (Serie C) streaming video tv: derby lombardo!

DIRETTA ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO: SFIDA EQUILIBRATA

Albinoleffe Giana Erminio, in diretta lunedi 12 ottobre 2020 alle ore 20.45, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone A, presso lo stadio Città di Gorgonzola. Turno infrasettimanale amaro per entrambe le formazioni, i seriani in particolare sono incappati nella loro terza sconfitta consecutiva in avvio di stagione tra Coppa Italia e campionato. La Pro Sesto ha vinto sul campo dell’Albinoleffe che dopo aver pareggiato all’esordio in casa contro il Livorno non è più riuscito a cogliere risultati utili. Nonostante una partita giocata a tratti molto bene, il Giana Erminio è incappato nella terza sconfitta consecutiva in campionato, su altrettanti impegni disputati, in casa del Novara, che si è imposto 2-1, stesso punteggio con cui la Juventus U23 aveva vinto a Gorgonzola nel weekend. Per entrambe le squadre una nuova sconfitta sarebbe il sigillo su un avvio di stagione tutto in salita, vedremo se prevarrà la voglia di riscatto o la paura di perdere.

DIRETTA ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Albinoleffe Giana Erminio, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni del match del girone A di Serie C tra Albinoleffe e Giana Erminio. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Zaffaroni con un 3-5-2: Savini; Cerini, Mondonico, Canestrelli; Gusu, Trovato, Nichetti, Gelli, Petrungaro; Tomaselli, Manconi. Gli ospiti guidati in panchina da Albè affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Zanellati; Perico, Bonalumi, Montesano, De Maria; Finardi, Palazzolo, Pinto; Greselin; Ferrario, Perna.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Albinoleffe Giana Erminio grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,40, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 2,95, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,00 la posta scommessa.



