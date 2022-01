DIRETTA/ Albinoleffe Giana Erminio video streaming tv: la storia del derby lombardo

DIRETTA ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO: TESTA A TESTA

La diretta di Albinoleffe Giana Erminio si è giocata in casa dei seriani per cinque volte. Il bilancio ci mostra un vantaggio schiacciante da parte degli ospiti che hanno vinto in quattro occasioni rispetto a un successo dei padroni di casa mentre non ci sono da raccontare pareggi. L’ultimo precedente ci porta alla scorsa stagione, precisamente al 12 ottobre del 2020. La gara terminò col risultato di 0-1 dopo un viaggio totalmente sull’equilibrio.

Diretta/ Mantova Albinoleffe (risultato finale 1-1): Guccione salva i padroni di casa

Nonostante gli ospiti siano rimasti in dieci per il rosso a Corti, due gialli in appena 8 minuti dal suo ingresso in campo, riuscivano a vincere grazie a una splendida rete di Perna al minuto 94. L’Albinoleffe non vince in casa contro questo avversario dal 23 febbraio del 2019. In quell’occasione il match terminò col risultato finale di 2-0 ma viaggio anche questo sul filo dell’equilibrio. Almeno fino a quando la gara fu sbloccata al minuto 69 da Cori. Il raddoppio arrivò a causa di un autogol messo a segno da Solerio.

Diretta/ Giana Erminio Trento (risultato finale 0-0): pareggio scialbo e giusto

DIRETTA ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Giana Erminio non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Albinoleffe Pro Patria (risultato finale 1-1): Pierozzi risponde a Manconi!

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Albinoleffe Giana Erminio, in diretta sabato 29 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Caccia alla vittoria tra due formazioni che stanno attraversando un momento di crisi. Il pareggio sul campo del Mantova è stato l’ottava partita consecutiva per l’Albinoleffe senza vittoria tra campionato e Coppa Italia. Seriani ancora ottavi in zona play off ma l’appuntamento con la vittoria inizia a mancare da troppo tempo.

La Giana Erminio resta fanalino di coda della classifica, dividendo l’ultimo posto in classifica con la Pro Sesto. Il club di Gorgonzola pareggiando 0-0 in casa contro il Trento ha messo in fila il terzo pareggio consecutivo e le partite consecutive in campionato senza successo sono arrivate addirittura a 15. Curiosamente, tra le due formazioni gli ultimi cinque confronti tra campionato e Coppa Italia hanno sempre visto vincente la squadra impegnata fuori casa.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Giana Erminio, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zanica. Per l’Albinoleffe, Michele Marcolini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rossi; Gușu, Saltarelli, Ntube; Tomaselli, Gelli, Genevier, Poletti, Michelotti; Galeandro, Manconi. Risponderà la Giana Erminio allenata da Matteo Contini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zanellati, Perico, Carminati, Gulinelli, Magri, Ferrari, Panatti, Palazzolo, Perna, Corti N., Tremolada.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Giana Erminio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA