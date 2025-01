DIRETTA ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO, SQUADRE CON AMBIZIONI DIVERSE

Derby lombardo di grande interesse quello che ci aspetta domenica 26 gennaio 2025 alle ore 17:30 con la diretta Albinoleffe Giana Erminio. Presso l’AlbinoLeffe Stadium di Zanica i Seriani affrontano i Ragazzi della Martesana in una sfida che offrirebbe soddisfazioni differenti alle due compagini impegnate in questa ventitreesima giornata del girone A. I blucelesti si trovano stabilmente in zona playoff al sesto posto con trentacinue punti come, ma davanti, l’Alcione Milano e sono reduci da bel successo esterno ottenuto sul campo della Pergolettese.

Vincere di nuovo significherebbe tentare di scavalcare il Trento ed acciuffare l’Atalanta U23, formazione che occupa la casella utile per ricominciare poi la scalata alla cadetteria partendo dai sedicesimi di finale. Pure la Giana era riuscita ad imporsi nel suo caso sul Renate una settimana fa ed i biancazzurri hanno bisogno di punti più della formazione allenata da mister Giovanni Lopez. Soltanto tre punti separano infatti la squadra di Andrea Chiappella dalla zona retrocessione, essendo inoltre distanti dai playoff per un punto in più rispetto a questo divario.

DIRETTA ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Potrete vedere la diretta Albinoleffe Giana Erminio lontano dallo stadio solo nel caso in cui siate abbonati a Sky. Allora potrete seguire il match in televisione sul canale Sky Sport 254 oppure utilizzare la funzione offerta con lo streaming dall’applicazione ufficiale di Sky Go anche sul proprio computer.

DIRETTA ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci si aspetta l’impiego del 3-5-2 con Marietta, Boloca, Potop, Baroni, Borghini, Astrologo, Fossati, Parlati, Giannini, Mustacchio e Capelli da parte dei Seriani nelle probabili formazioni della diretta Albinoleffe Giana Ermnio di Serie C dopo il successo esterno sulla Pergolettese. In maniera analoga, pure mister Chiappella riproporrà il 3-4-1-2 con Mangiapoco, Alborghetti, Scaringi, Previtali, Caferri, Nichetti, Marotta, De Maria, Lamesta, Renda e Avinci che ha invece sconfitto il Renate.

DIRETTA ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO, LE QUOTE

Il derby lombardo a Zanica si annuncia piuttosto equilibrato secondo le quote dell’agenzia Sisal sulla diretta Albinoleffe Giana Erminio. I padroni dicasa potrebbero comunque essere favoriti con il segno 1 a 2,30, ma le differenze non sono particolarmente nette, dato che si arriva a 3,00 con il segno X e fino a 3,15 volte la posta se vincesse la Giana Erminio oggi.