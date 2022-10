Diretta/ Albinoleffe Juventus U23 streaming video e tv. Sopra i play out (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE JUVENTUS U23: SFIDA EQUILIBRATA!

Albinoleffe Juventus U23, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie C. Scontro tra due formazioni appena sopra la zona play out. 12 punti per i giovani bianconeri e 11 per i seriani, l’Albinoleffe ha pareggiato contro la capolista Renate nell’ultimo turno di campionato, ritrovando un po’ di stabilità dopo il pesante 0-3 interno subito contro l’Arzignano.

Dall’altra parte la Juventus U23 ha battuto in casa la Triestina e negli ultimi 4 impegni di campionato ha alternato vittorie in casa e sconfitte in trasferta: migliorare il rendimento esterno sarà fondamentale per provare a risalire la classifica del girone A. Il 20 ottobre 2021 pareggio 2-2 nell’ultimo impegno in casa dei seriani tra Albinoleffe e Juventus U23, il 13 febbraio 2021 ultima vittoria bianconera col punteggio di 0-3, lombardi mai vincenti in casa da quando la selezione Under juventina partecipa al campionato di Serie C.

ALBINOLEFFE JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Albinoleffe Juventus U23, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Albinoleffe Juventus U23 esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Juventus U23, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zanica. Per l’Albinoleffe, Giuseppe Biava schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pagno; Saltarelli, Milesi, Ntube; Gusu, Giorgione, F. Gelli, Brentan, Tomaselli; Cori, Manconi. Risponderà la Juventus U23 allenata da Massimo Brambilla con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Garofani; Nzouango, Stramaccioni, Muharemovic; Mulazzi, Sersanti, Barrenechea, Iocolano, Turicchia; Cudrig, Da Graca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Juventus U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











