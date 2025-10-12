Le informazioni sulla diretta Albinoleffe Lecco, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

DIRETTA ALBINOLEFFE LECCO (RISULTATO 0-0): PARTITI

Comincia la diretta Albinoleffe Lecco, risultato ancora fermo sullo 0-0 ma con due grandi occasioni per i padroni di casa che possiamo tranquillamente dire che hanno iniziato con maggior spunto rispetto agli avversari.

La prima chance per l’Albinoleffe è quella di De Paoli che tira a botta sicura trovando però il salvataggio sulla linea di porta da parte di Kritta. Poco dopo, al 23esimo, ci ha provato Lombardi ma con la difesa del Lecco perfetta nel respingere. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ALBINOLEFFE LECCO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tra poco sarà derby lombardo in questa diretta di Albinoleffe Lecco, ma prima di immergerci in questa partita abbiamo ancora un po’ di giri di orologio a nostra disposizione per capire chi riuscirà a portare a casa i tre punti da un punto di vista statistico. L’AlbinoLeffe arriva con una media di 1,1 gol segnati e 1,2 subiti a gara, squadra solida ma poco esplosiva in avanti: i suoi xG medi (0,9) mostrano una difficoltà nel creare occasioni pulite. Il Lecco, invece, è più imprevedibile: grande capacità di attaccare in transizione (oltre 4,8 tiri in contropiede ogni 90 minuti) ma difesa spesso disattenta, con un 68% di passaggi concessi nella propria trequarti.

Sul piano atletico, i blucelesti percorrono mediamente 108 km a gara, contro i 104 dei seriani, segno di una maggiore propensione alla corsa ma anche di un dispendio maggiore di energie. Le statistiche sui corner (6 a 4 a favore del Lecco in media) e sulle palle recuperate (61 a 55 per l’AlbinoLeffe) raccontano una partita che potrebbe giocarsi più sulla fisicità che sulla qualità tecnica. Adesso via al commento live della diretta di Albinoleffe Lecco, si parte finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Albinoleffe Lecco, come seguire la partita in streaming video e tv

Come tutte le sfide della competizione anche la diretta Albinoleffe Lecco che si giocherà al Centro Sportivo Albinoleffe potrà essere seguita in contemporanea comodamente da casa propria solo però dai tifosi che sono anche clienti di Sky Sport che potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport o collegarsi in streaming su SkyGo o NowTv.

Diretta Albinoleffe Lecco, blucelesti tra i migliori dell’anno

Alle 17.30 sarà in campo la diretta Albinoleffe Lecco, match valido per la nona giornata del girone A di Serie C e che vedrà sfidarsi due squadre che occupano alte posizioni nella competizione e che hanno come obiettivo quello di partecipare ai playoff per cercare di ottenere la promozione in Serie B, gli azzurri sono appena fuori dai primi cinque posti con 12 punti ma con la loro grande esperienza e con le ottime prestazioni che hanno saputo mettere in campo hanno dimostrato di essere una mina vagante per tutte le avversarie, anche se nell’ultima giornata è arrivato solo un pareggio 0-0 in casa dell’Arzignano.

Per i blucelesti la situazione di classifica è anche migliore visto che dopo il pareggio 2-2 in casa della Virtus Verona è rimasto saldo il secondo posto a 3 punti di vantaggio dalla inseguitrice, ad oggi avrebbero accesso ai playoff ma senza partecipare ai primi turni che come si è visto in molte occasioni, possono essere delle trappole per le squadre meglio posizionate in classifica.

Albinoleffe Lecco, probabili protagonisti della sfida

In vista della diretta Albinoleffe Lecco non dovrebbero esserci tante novità nelle formazioni che scenderanno in campo, gli azzurri infatti, nonostante il risultato non troppo positivo, non si distaccheranno dal 3-5-2 utilizzato da Giovanni Lopez che vedrà Di Chiara in porta, Gusu, Potop e Baroni in difesa, Barba, Lombardi, Mandelli, Parlati e Ambrosini a centrocampo e De Paoli e Svidercoschi in attacco.

Federico Valente invece proporrà ancora il suo 3-4-3 che anche questa volta sarà formato da Furlan tra i pali, Battistini, Tanco e Romani come linea difensiva, Kritta e Pellegrino sulle fasce con Metlika e Zanellato in mezzo al campo e un tridente offensivo che vede Furrer e Mallamo sugli esterni e Sipos in posizione centrale.

Albinoleffe Lecco, possibile esito finale

Ad essere favoriti per la vittoria finale nella diretta Albinoleffe Lecco sono senza dubbio i blucelesti ospiti nonostante i padroni di casa avversari siano una squadra esperta e veterana della competizione che quasi sempre si trova a finire il proprio campionato nella parte alta di classifica e a partecipare ai playoff. I blucelesti stanno comunque disputando una stagione migliore soprattutto in fase difensiva dove sono stati in grado di limitare i gol subiti da parte del proprio portiere, il risultato quindi potrebbe essere deciso da un episodio che andrà a decidere una gara con un numero di gol basso.