DIRETTA ALBINOLEFFE LECCO/ Video streaming tv: sono 7 i precedenti in casa seriana

DIRETTA ALBINOLEFFE LECCO: I TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo da vicino ai precedenti della diretta di Albinoleffe Lecco. A Bergamo, prima di oggi, la gara si è già giocata in sette occasioni. Il bilancio è nettamente in favore dei padroni di casa che hanno vinto quattro volte rispetto all’unico successo degli ospiti mentre sono due i pareggi. L’ultimo precedente si è disputato in questa stagione e corrisponde ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia di categoria. La gara in questione terminò col risultato di 2-1. E dire che gli ospiti erano andati in avanti al minuto 21 con una giocata di Iocolano. Alla fine del primo tempo la squadra di casa la ribaltava in cinque minuti con Cori e Tomaselli strappando il biglietto per il turno successivo.

Per trovare l’ultimo successo dei nerazzurri in trasferta contro questo avversario si deve tornare indietro all’agosto 2019 a un’altra gara valida per la Coppa Italia di categoria. I padroni di casa erano andati avanti al minuto 35 con Sibilli. Alla fine del primo tempo pareggiava la squadra ospite con autogol di Nichetti. Pronti via nella ripresa Nichetti regalava ai suoi il gol della vittoria. Straordinaria è stata la gara d’andata terminata col risultato di 2-3. Vantaggio ospite con Galeandro al minuto 26 non bastava perché gli ospiti a inizio ripresa la ribaltavano con Iocolano su rigore e Zambataro. Nel finale la controribaltava la squadra ospite con Zoma che siglava una doppietta.

ALBINOLEFFE LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di AlbinoLeffe Lecco di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

ALBINOLEFFE LECCO: IN EQUILIBRIO

AlbinoLeffe Lecco, in diretta domenica 20 marzo alle ore 17:30 dall’AlbinoLeffe Stadium di Zanica, è valida per la trentatreesima giornata del girone A del campionato di Serie C. I seriani sono reduci dalla sconfitta subita sul campo della Pro Vercelli, gara terminata con il punteggio di 1-0. Per la squadra di Michele Marcolini, si è trattata della seconda gara persa consecutivamente, dopo quella contro il Padova. L’AlbinoLeffe occupa la decima posizione di classifica con 37 punti.

Il Lecco arriva alla gara di Zanica, dopo la vittoria casalinga conseguita contro la Juventus U23, in cui i blucelesti si sono imposti con il punteggio di 2-1. La compagine allenata da Luciano De Paola è tra le più in forma del campionato, con 4 vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque giornate. Il Lecco ha scalato classifica, collocandosi fino al quinto posto con 50 punti, in zona playoff. Nella gara di andata, l’AlbinoLeffe si è imposto sul Lecco con il punteggio di 2-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ALBINOLEFFE LECCO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta AlbinoLeffe Lecco, le quali si affronteranno nella partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. L’allenatore dei padroni di casa, Michele Marcolini dovrebbe schierare i suoi uomini con un 3-5-2 iniziale. Ecco la probabile formazione titolare dell’AlbinoLeffe: Pagno, Saltarelli, Marchetti, Milesi; Poletti, Giorgione, Gelli F., Nichetti, Gusu; Galeandro, Cori.

Il tecnico del Lecco, Luciano De Paola dovrebbe schierare la sua squadra con il consueto modulo, il 4-4-2. Questa la probabile formazione lombarda, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella gara di Zanica della trentatreesima giornata di campionato: Pissardo; Nesta, Battistini,Marzorati, Sparandeo; Giudici, Kraja, Masini, Vasic; Ganz, Nepi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita AlbinoLeffe Lecco di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Secondo i pronostici, la squadra di casa non è favorita, con il segno 1, abbinato al successo dell’Albinoleffe, quotato 2.65. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.15. Il successo esterno del Lecco, con segno 2, è quotato 2.60.

