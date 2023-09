DIRETTA/ Albinoleffe Legnago Salus video streaming tv: appena due precedenti (Serie C, 30 settembre 2023)

DIRETTA ALBINOLEFFE LEGNAGO SALUS: TESTA A TESTA

La diretta del match che vede di fronte Albinoleffe Legnago Salus vedo affrontarsi due squadre che si sono ritrovate l’una contro l’altra all’interno di una manifestazione sportiva solamente in due precedenti. La prima circostanza in cui le due squadre si sono affrontate è stata nel 2021: diciottesima giornata del girone a di serie C terminata con la vittoria a sorpresa del Legnago in casa dell’Albinoleffe. Reti decisive di Gomez e Contini che risposero al vantaggio iniziale firmato da Giacomo Tomaselli.

Gara di ritorno che vide il successo dell’Albinoleffe con il risultato di 1-3. Ad andare a segno per la formazione ospite Galeandro, Gusu e Manconi. Per il Legnago rete realizzata ancora da Gomez questa volta su calcio di rigore. Nel finale cartellino rosso per l’attaccante classe 1998 Alberti, reo di aver commesso un’irregolarità. Leggendo, quindi, il tabellino si nota come questa si evidenzi essere una partita equilibrata: una vittoria per parte tra il 2021 e il 2022 e la possibilità, qualora ci fosse una vittoria di una delle due squadre, di passare al primo posto della classifica di questa speciale rivalità. (Marco Genduso)

ALBINOLEFFE LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Albinoleffe Legnago Salus sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Albinoleffe Legnago Salus in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Albinoleffe Legnago Salus, in diretta sabato 30 settembre 2023 alle ore 16.15 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Sembra in crescita la formazione veronese, che dopo il successo all’esordio e due sconfitte consecutive è riuscita a rialzare la testa, prima pareggiando in casa del Trento e poi facendo bottino pieno in casa contro il Renate nell’ultimo impegno disputato.

L’Albinoleffe invece continua a stentare, tre sconfitte nelle ultime quattro partite disputate dai seriani che dopo il successo contro la Pro Patria sono tornati a cadere ancora incassando un tris in casa del Mantova e restando con soli 4 punti in classifica nelle prime 5 partite disputate. Risale all’11 dicembre 2021 l’ultimo match in casa dell’Albinoleffe tra le due formazioni, in quell’occasione fu il Legnago a imporsi con il punteggio di 1-2.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Legnago Salus, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zanica. Per l’Albinoleffe, Giovanni Lopez schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marietta; Borghini, Gatti, Gusu; Doumbia, Giorno, Brentan, Munari; Zoma, Longo, Arrighini. Risponderà il Legnago Salus allenato da Massimo Donati con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Fortin; Pelagatti, Martic, Noce; Ruggeri, Baradji, Casarotti, Sambou; Van Ransbeeck; Rocco, Buric.

ALBINOLEFFE LEGNAGO SALUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Legnago Salus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Legnago Salus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











