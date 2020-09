Diretta AlbinoLeffe Livorno/ Streaming video tv: tornano i labronici (Serie C)

AlbinoLeffe Livorno, che sarà diretta dal signor Filippo Giaccaglia, si gioca alle ore 15:00 di domenica 27 settembre. Al Comunale Città di Gorgonzola torna il campionato di Serie C 2020-2021: nella prima giornata parliamo anche dell’esordio dei labronici, che l’anno scorso non sono mai stati competitivi nel torneo cadetto e sono retrocessi senza appelli. Affidati ad Alessandro Dal Canto per la risalita immediata, hanno iniziato male perdendo in casa della Pro Patria la partita di Coppa Italia e sanno già che dovranno sgomitare parecchio per ottenere il pass; l’AlbinoLeffe ha ambizioni di qualificarsi ai playoff solo dopo aver ottenuto una salvezza tranquilla, Marco Zaffaroni sta provando a fare il salto di qualità come già avvenuto a Monza e nel frattempo ha aperto la sua stagione ufficiale timbrando una bella vittoria esterna, ed eliminando la Ternana dalla coppa. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di AlbinoLeffe Livorno, aspettando la quale possiamo fare una rapida analisi sulle scelte dei due allenatori provando a ipotizzare le probabili formazioni.

DIRETTA ALBINOLEFFE LIVORNO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di AlbinoLeffe Livorno non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE LIVORNO

In AlbinoLeffe Livorno i seriani si dovrebbero disporre con la difesa a tre, la novità stagionale di Zaffaroni: Mondonico, Canestrelli e Riva a protezione del portiere Brevi con un centrocampo nel quale i due laterali potrebbero essere Gusu e Ghezzi, quest’ultimo in competizione con Petrungaro. A fare da filtro e impostazione in mediana potremmo trovare invece Marco Piccoli e Trovato; Tomaselli e Gabbianelli in ballottaggio per la maglia di trequartista, davanti non si rinuncia a Sacha Cori che potrebbe essere affiancato da Jacopo Ghezzi o Galeandro. Sarà invece un 3-4-3 quello del Livorno di Dal Canto, nel quale Morelli, Boben e Gonnelli potrebbero agire in difesa davanti a Romboli lasciando le corsie laterali a Parisi e Marsura. A centrocampo l’esperienza di Porcino e Agazzi dovrebbe avere comunque la meglio sulla concorrenza, resta qualche dubbio sul tridente offensivodove lo stesso Marsura potrebbe giocare a sinistra (a quel punto Fremura sarebbe l’esterno di centrocampo) e Murilo a destra, tallonato però da Pallecchi. La prima punta dovrebbe essere Mazzeo, ma attenzione a Braken che non parte battuto a prescindere.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su AlbinoLeffe Livorno, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 2,50 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,75 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,10 volte la vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA