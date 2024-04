Diretta/ AlbinoLeffe Lumezzane (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (28 aprile 2024, Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Albinoleffe Lumezzane presenta due formazioni che quest’oggi si contenderanno tre punti fondamentali soprattutto per la squadra ospite. La formazione bergamasca può dormire sogni tranquilli in zona salvezza. Dall’altra parte gli ospiti sono invece al nono posto ed ottenere un punto potrebbe significare raggiungere matematicamente i play off. Un grande traguardo per il Lumezzane che ha realizzato e subito lo stesso numero di gol: 46.

DIRETTA/ Pergolettese Albinoleffe (risultato 0-1) streaming video tv: poche emozioni!

In vista dei play off però occorre trovare un bomber in attacco. Il miglior marcatore è Spini con 5 reti, segue Cannavò con 4. Padroni di casa che possono vantare le prestazioni del classe 2003 Zoma, autore quest’anno di 9 reti. La salvezza quest’anno passa anche dall’attaccante del Burkina Faso, assoluta sorpresa di quest’anno. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Lumezzane Mantova (risultato 4-1) streaming video tv: Iori show!

DIRETTA ALBINOLEFFE LUMEZZANE STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta AlbinoLeffe Lumezzane sarà possibile seguire i canali di Sky o le piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO per seguire la partita anche lontano da casa. In alternativa potrete seguire con noi la diretta testuale della partita con il fischio d’inizio fissato domenica 28 aprile alle 16.30.

ALBINOLEFFE LUMEZZANE: I TESTA A TESTA

La diretta di Albinoleffe Lumezzane ci porta indietro nel tempo con i testa a testa che si fanno molto interessanti, soprattutto perché sono molti e ci permetterà di fare un bel resoconto storico per capire quale squadra avrà il favore del pronostico da un punto di vista storico. Iniziamo con il dire che i precedenti sono diciannove e si contano quattro vittorie per i bergamaschi, ben sette i pareggi tra le due e poi per il resto la storia sorride a chi finora non è stato chiamato in causa.

Diretta/ Pro Sesto Lumezzane (risultato finale 2-1): Toci e Sala decisivi ((Serie C, 13 aprile 2024)

In questo match sono passati tanti giocatori di Serie A nel corso della storia, ma è impossibile non parlare di Roberto Inglese che più di dieci anni fa, nella stagione 2012/13 segnò il 2-1 dei Rossoblu allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Non possiamo che invitarvi a rimanere su questa pagina in attesa delle statistiche per entrare ancora più affondo in questa partita, la diretta di Albinoleffe Lumezzane non si fermerà qui e anzi ci saranno anche altri spunti di riflessione. (agg. Gianmarco Mannara)

ALBINOLEFFE LUMEZZANE: IMPORTANTE PER GLI OSPITI!

Ultima giornata di campionato e diretta AlbinoLeffe Lumezzane per una partita che può decidere la stagione degli ospiti in lotta per una posizione per i playoff. I padroni di casa si trovano alla 13esima posizione della classifica del Girone A di Serie C ed è troppo lontano per i playoff ma ad una distanza sufficiente dai playout. Gli uomini di Giovanni Lopez non vincono da ben nove partite e si sono complicati da soli lo svolgimento del campionato. Nell’ultima sfida è arrivato un pareggio beffardo per 1 a 1 in casa della Pergolettese capace di segnare nei minuti di recupero.

Situazione più delicata in casa Lumezzane con Franzini che è chiamato ad una vittoria per confermare il nono posto e l’accesso ai playoff. I punti sono 50 e dare continuità all’esaltante vittoria con il Mantova nell’ultima giornata potrebbe essere la chiave per questa partita.

ALBINOLEFFE LUMEZZANE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte di formazione della diretta AlbinoLeffe Lumezzane di Serie C che varrà per la 38esima e ultima giornata. Giovanni Lopez dovrebbe confermare il modulo con la difesa a tre con un Diego Borghini sulla sinistra ed in grande forma soprattutto dal punto di vista realizzativo con tre reti nelle ultime cinque partite. Le due punte dovrebbero essere Mohamed Ali Zoma e Salvatore Longo.

Arnaldo Franzini ripartirà sicuramente dalla tripletta di Mattia Iori pronto a prendersi la trequarti alle spalle delle due punte che dovrebbero essere Spini ed uno tra Capelli e Cannavò.

ALBINOLEFFE LUMEZZANE, LE QUOTE

Diamo uno sguardo alle quote della diretta AlbinoLeffe Lumezzane prendendo la proposta di Pokerstars: i padroni di casa partono con il favore del pronostico anche per via del fattore campo a favore ed una loro vittoria è quotata a 2,05. Il 2 degli ospiti sale a 3,30 poco più in alto rispetto al pareggio X quotato 3,20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA