DIRETTA ALBINOLEFFE LUMEZZANE (RISULTATO FINALE 2-0): SERIANI SEMPRE PIÙ DA PLAY OFF

L’AlbinoLeffe supera il Lumezzane con un netto 3-0, chiudendo la gara al 43’ della ripresa con Zoma, servito in verticale da Parlati e bravo a battere Toniolo. Nonostante un secondo tempo più propositivo, il Lumezzane non è riuscito a trovare il pareggio, rendendosi pericoloso solo con un tiro da fuori di Baldini e un colpo di testa di Monachello. L’AlbinoLeffe, invece, ha sfiorato più volte il tris con Sorrentino, fermato da Toniolo, prima che Zoma mettesse il sigillo finale. Con questa vittoria, i seriani volano al quarto posto con 53 punti, mentre il Lumezzane resta vicino alla zona play out con 38. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Albinoleffe Lumezzane streaming video, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Albinoleffe Lumezzane delle 17.30 in televisione i tifosi si devono sintonizzare sui canali Sky Sport Calcio o canale 254, chi invece volesse vederla sullo smartphone dovrà collegarsi alle piattaforme di diretta streaming video su SkyGo o NowTv.

GIRANDOLA DI CAMBI

Nel secondo tempo, al 4’, Ambrosini, servito da Mustacchio, calcia alto un sinistro. Iniziano i cambi: per il Lumezzane, esce Regazzetti, sostituito da Iori, mentre Lopez inserisce Astrologo al posto di Mustacchio. Al 21’, l’attaccante Corti del Lumezzane finisce tra i cattivi, seguito da un’altra doppia sostituzione: escono Malotti e Corti, sostituiti rispettivamente da Pannitteri e Monachello. Al 27’, Baldini tenta un destro velenoso da fuori, ma Marietta respinge a terra. (agg. di Fabio Belli)

BARONI PROPIZIA IL VANTAGGIO SERIANO

Dopo la mezz’ora, la partita prosegue senza grandi emozioni, con l’AlbinoLeffe che prende il controllo del gioco. Al 41’, arriva l’episodio decisivo: Baroni, in una bella sovrapposizione, crossa dalla sinistra e il pallone, intercettato da Pittino, cambia traiettoria sorprendendo il portiere Toniolo. Il primo tempo si chiude con l’AlbinoLeffe in vantaggio 1-0 sul Lumezzane. (agg. di Fabio Belli)

TENKORANG NON SFRUTTA UN ERRORE DI MARIETTA

Al 7’ l’Albinoleffe crea la prima occasione con un cross di Gusu per Longo, la cui deviazione finisce sul fondo. Al 12’ Corti tenta un tiro dal vertice sinistro, ma Marietta para in due tempi. Al 18’ Baldini prova dalla distanza, ma Marietta respinge in tuffo. Pochi secondi dopo, il portiere dell’Albinoleffe commette un errore sulla punizione da sinistra, ma Tenkorang non riesce a sfruttare l’opportunità, colpendo di testa a lato. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Albinoleffe Lumezzane? L’Albinoleffe si dimostra leggermente più efficace in fase offensiva rispetto al Lumezzane, con una media di 1.16 gol segnati contro 1.06. Tuttavia, subisce anche più reti (1.38 contro 0.91), evidenziando una difesa meno solida rispetto agli avversari. Questo si riflette nella percentuale di vittorie, dove l’Albinoleffe è avanti con il 40.62% rispetto al 28.12% del Lumezzane. Entrambe le squadre si dimostrano propense a partite con almeno due gol, con una percentuale di Over 1.5 che arriva al 75%. Il Lumezzane, però, ha una leggera tendenza a disputare match più spettacolari, con il 34.38% delle partite finite con tre o più gol, contro il 28.12% dell’Albinoleffe.

Anche la statistica relativa ai gol di entrambe le squadre (BTTS) evidenzia una maggiore predisposizione del Lumezzane, che ha visto il 50% delle proprie gare con almeno una rete per parte, mentre l’Albinoleffe si ferma al 37.5%. Sul piano disciplinare, il Lumezzane è più falloso, con ben 85 cartellini totali contro i 61 degli avversari. Anche la media dei cartellini gialli per partita conferma questa tendenza, con un 2.56 a gara rispetto all’1.88 dell’Albinoleffe. Adesso via con il commento live della diretta di Albinoleffe Lumezzane! (agg. Gianmarco Mannara)

Albinoleffe Lumezzane, squadra di casa vuole consolidare il quarto posto

La diretta Albinoleffe Lumezzane sarà valida per la trentatreesima giornata del girone A di Serie C: i bergamaschi sono al quarto posto con 50 punti e sono stati una delle migliori squadre per tutta la prima parte di campionato, ora sperano di migliorare la loro posizione in classifica in vista dei playoff a cui sicuramente parteciperanno, arrivano alla sfida dopo la vittoria 1-3 in casa dell’Union Clodiense.

I bresciani hanno avuto qualche difficoltà in più durante la stagione, nonostante questo però stanno riuscendo a salvarsi rimanendo fuori dalla zona playout, ora sono quattordicesimi con 38 punti, si presentano alla partita dopo la sconfitta casalinga 0-2 contro il Renate.

Albinoleffe Lumezzane, probabili formazioni

Per la diretta Albinoleffe Lumezzane del Centro Sportivo Albinoleffe i bergamaschi sceglieranno il 3-5-2 con gli undici messi in campo dal tecnico Giovanni Lopez nell’ultima partita con Marietta in porta, Barba, Potop e Gusu come tre difensori centrali, Munari e Ambrosini gli esterni con Parlati, Zanini e Fossati a completare il centrocampo, Sorrentino e Zoma come coppia d’attacco.

l’Albinoleffe risponderà col 4-3-3 di Arnaldo Franzini con Fligheddu tra i pali, Pagliari e Moscati gli esterni bassi con Pogliano e Dalmazzi difensori centrali a completare il reparto, Malotti, Scanzi e Tenkorang in mezzo al campo, tridente offensivo composto da Baldini e Iori sulle fasce e Monachello in posizione centrale.

Quote Albinoleffe Lumezzane, pronostico finale

La diretta Albinoleffe Lumezzane ci si aspetta essere una sfida senza troppe emozioni con la squadra di casa nettamente favorita per la vittoria finale per via della migliore posizione in classifica e la qualità superiore della sua rosa, inoltre la sua ottima fase difensiva gli permetterà con molta probabilità di mantenere inviolata la sua porta o al massimo di subire una sola rete.

Secondo i bookmakers, come Pokerstars, la quota più bassa è quella della vittoria dell’Albinoleffe pari a 1.75, la quota intermedia invece è affidata al pareggio ed è di 3.20 mentre la vittoria del Lumezzane è quotata più alta di tutte a 4.33.