Diretta/ Albinoleffe Modena (risultato finale 0-1): successo emiliano!

DIRETTA ALBINOLEFFE MODENA (RISULTATO FINALE 0-1)

Si chiude qui la diretta tra Albinoleffe e Modena, bella sfida di andata dei play off della Serie C e al triplice fischio finale sono gli emiliani ad esultare per il successo per 1-0 appena ottenuto fuori casa. Raccontando delle ultime emozioni del match, va detto che nel secondo, tempo, rientrati in campo dopo l’intervallo sono stati subito i seriani a prendere in mano le redini del gioco, anche se pure i ritmi non sono elevatissimi. Pure la concertazione e le motivazioni non mancano, e già al 76’ è occasioni per gli emiliani con Mattioli, che per un nulla manca lo specchio di Savini: l’Albinoleffe reagisce immediatamente ma il risultato per il momento non cambia. Sono poi cambi dalla panchina e ancora ritmi non elevatissimi in campo: nel finale arrivano le ultime occasioni a gol, ma il risultato non pare volersi sbloccare ulteriormente. Negli ultimi minuti si gioca con intensità ma di fatto al triplice fischio finale sono i gialloblu ad esultare. Il Modena vince per 2-0 contro l’Albinoleffe e fa il primo passo verso la qualificazioni al secondo turno fase nazionale dei play off di Serie C. (agg Michela Colombo)

DIRETTA/ Matelica Renate (risultato finale 1-1) streaming tv: Silva risponde a Mbaye

INTERVALLO

Siamo a metà della diretta tra Albinoleffe e Modena, incontro per la 1^ fase nazionale dei play off di Serie C e al duplice fischio dell’arbitro ecco che campeggia l’1-0 per gli ospiti sul tabellone del risultato. Partenza brillante dunque degli emiliani al Città di Gorgonzola, anche se certo i padroni di cada non hanno demeritato finora, nonostante i ritmi non sempre intensi. Al via sono stati proprio i seriani i primi a mostrarsi aggressivi, con l’ottima occasione da gol segnata da Borghini: sempre l’Albinoleffe è in pressing e al 24’ pure sfiora il vantaggio con la traversa di Tomaselli, ben deviata da Pergreffi. Pure il Modena non è sta a guardare e al 28’ trova il gol del vantaggio grazie a Spagnoli, che con un piatto al volo non lascia alcun scampo al portiere avversario. Si gioca ancora con ritmo, e al 43’ la squadra di Zaffaroni tenta il tutto per tutto con Tomaselli: pure la rete non arriva e al fischio dell’arbitro è 1-0 per il Modena contro l’Albinoleffe. (agg Michela Colombo)

Risultati Serie C/ Diretta gol live score, play off: bene Palermo e Modena!

DIRETTA ALBINOLEFFE MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Modena verrà trasmessa su Sky Sport 254: il canale fa riferimento al pacchetto Calcio di Sky, per il quale servirà un abbonamento specifico (non basta quello generale alla televisione satellitare). In assenza di questo, gli appassionati potranno comunque seguire la partita dei playoff sul portale Eleven Sports e dunque in diretta streaming video, come sappiamo qui sono fornite tutte le gare di Serie C agli abbonati – il servizio è stagionale – oppure a chi decidesse di acquistare di volta in volta il singolo evento.

DIRETTA/ Feralpisalò Bari (risultato finale 1-0) streaming tv: pugliesi sterili

SI COMINCIA!

Siamo al via di Albinoleffe Modena: i canarini tornano in campo tre settimane dopo il loro ultimo impegno, un 3-3 sul campo della Virtus Verona che era del tutto ininfluente per la classifica. Va ricordato che il Modena fa il suo esordio oggi nei playoff di Serie C per essere la migliore quarta nei tre gironi: la sua posizione in classifica è stata clamorosamente costante per tutto il girone di ritorno (ma anche in precedenza), poi la squadra di Michele Mignani è riuscita a difendersi dagli assalti a distanza delle concorrenti (Bari e Pro Vercelli, già in campo lo scorso mercoledì per il secondo turno) grazie a un finale in ascesa, perché prima del pareggio al Gavagnin-Nocini i gialloblu hanno vinto quattro partite consecutive e, indirettamente, sono anche stati arbitri della promozione diretta e della retrocessione in Serie D, battendo Padova e Arezzo. In trasferta la squadra emiliana ha però viaggiato male: una forza della natura al Braglia (42 punti in 19 partite con 37 gol segnati), fuori casa “appena” 28 punti e 14 gol all’attivo. Tuttavia i 28 gol incassati ne fanno la seconda miglior difesa di tutta la Serie C, insieme alla Pro Patria e alle spalle del solo Padova; potrebbe essere un problema per i seriani, ma adesso è giunto il momento di metterci comodi e lasciar parlare il campo perché la diretta di Albinoleffe Modena comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

La storia di Albinoleffe Modena è fatta di parecchi incroci: in totale, cominciando dalla Serie C1 nel 1999-2000, ne contiamo 22 con un dominio netto da parte dei seriani, che si sono imposti in 10 occasioni contro le sole tre vittorie dei canarini. In particolare l’Albinoleffe ha dominato in Serie B, campionato nel quale le due squadre sono state avversarie tra il 2004 e il 2012 ininterrottamente: qui infatti la squadra bergamasca ha ottenuto 8 vittorie e ha perso soltanto una volta. La sconfitta è maturata nel novembre 2009 a Bergamo, che all’epoca era lo stadio di casa dell’Albinoleffe: un successo netto quello del Modena, sancito dai gol di Aiman Napoli, Andrea Catellani e Salvatore Bruno. L’altra vittoria esterna degli emiliani è quella dell’ultimo match prima di oggi, nel marzo di quattro anni fa: marcatore Luca Milesi, nel girone B della Lega Pro. Possiamo anche ricordare quale sia stata l’ultima volta in cui i seriani hanno festeggiato un’affermazione casalinga contro il Modena: bisogna tornare in Serie B nel settembre 2011, con la doppietta di Andrea Cocco inframmezzata dal temporaneo pareggio di Marco Bernacci. Nel contesto di Serie C, o Lega Pro che dir si voglia, lo scenario è in totale equilibrio: due vittorie per parte e altrettanti pareggi. (agg. di Claudio Franceschini)

ALBINOLEFFE MODENA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Albinoleffe Modena, in diretta domenica 23 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per l’andata del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. I siriani arrivano all’appuntamento dopo essersi fatti onore nei play off, un risultato importante essere arrivati a giocarsi la fase Nazionale ma c’è ancora tanto da fare per arrivare a vedere concretamente la possibilità di arrivare a giocarsi il posto in Serie B. Sicuramente un test importante sarà quello contro l’ambizioso Modena, che ha vissuto un campionato appena un passo indietro le squadre come Perugia, Sudtirol e Padova che si sono giocare il salto diretto in cadetteria. Nonostante tanti alti e bassi la formazione emiliana ha dimostrato una solidità e una capacità di potersela giocare con qualunque avversario che sono caratteristiche sicuramente in grado di fare comodo nei play off. Ma l’Albinoleffe non ha timori reverenziali, pronto a vivere questa doppia sfida nel cammino di crescita già intrapreso da qualche stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE MODENA

Le probabili formazioni della sfida tra Albinoleffe e Modena allo stadio Città di Gorgonzola. I padroni di casa allenati da Marco Zaffaroni scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Savini; Canestrelli, Riva, Borghini; Petrungaro, Genevier, Gelli, Giorgione, Tomaselli; Cori, Manconi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Michele Mignani con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Narciso, Mattioli, Zaro, De Santis, Varutti; Corradi, Gerli; Bearzotti, Sodinha, Pierini; Scappini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Albinoleffe e Modena, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.85 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 2.90 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.60 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA