Diretta/ Albinoleffe Novara (Serie C) streaming video tv: col vento in poppa

DIRETTA ALBINOLEFFE NOVARA: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Albinoleffe Novara, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Squadre col vento in poppa dopo i risultati del turno infrasettimanale, l’exploit più importante è stato proprio dell’Albinoleffe che ha espugnato il campo della capolista Como, regalando nuove prospettive all’intero campionato e garantendosi uno strappo al nono posto in classifica. I seriani hanno confermato di volersi prendere la qualificazione ai play off, ma per confermarla ora dovranno dare continuità, considerando che il successo in casa dei lariani è arrivato dopo 5 partite consecutive senza vittoria.

Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score: al via i primi incontri!

Il Novara invece giovedì scorso ha rifilato un secco 2-0 al Piacenza in uno scontro molto importante in chiave salvezza: balzo in avanti significativo dei piemontesi che oltre a distanziare il Piacenza di 4 punti si sono portati a +6 dalla zona play out, mettendo così a distanza la zona retrocessione nella quale si erano ritrovati impantanati per diverse settimane.

Diretta/ Perugia Sudtirol (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA ALBINOLEFFE NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Novara non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

Diretta/ Catania Avellino (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE NOVARA

Le probabili formazioni della sfida tra Albinoleffe e Novara presso lo stadio Città di Gorgonzola. I padroni di casa allenati da Marco Zaffaroni scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Savini; Mondonico, Canestrelli, Riva; Borghini, Gelli, Giorgione, Piccoli, Tommaselli; Manconi, Cori. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Simone Banchieri con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Desjardins; Corsinelli, Pogliano, Bove, Colombini; Buzzegoli, Schiavi; Panico, Lanini, Malotti; Rossetti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Albinoleffe Novara ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2.30 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 2.95 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 3.30 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA