Diretta Albinoleffe Novara, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Zanica per la settima giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA ALBINOLEFFE NOVARA, LOMBARDI IN SERIE POSITIVA

Parte domenica 28 settembre 2025 alle ore 15:00 la diretta AlbinoLeffe Novara. Presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica arriva una compagine piemontese che finora non è stata in grado di ottenere nemmeno un successo fra campionato e Coppa Italia, venendo eliminata al primo turno nel derby con la Juve Next Gen, in questo inizio di 2025/2026.

La settima giornata del torneo potrebbe essere quella giusta per tentare un colpo esterno dopo aver pareggiato nel turno infrasettimanale sempre fuori casa contro il sorprendente Union Brescia. Tuttavia, i padroni di casa non rimarrano certo con le mani in mano per svolgere il ruolo di vittima sacrificale dei Gaudenziani.

I lombardi arrivano appunto da due vittorie consecutive ottenute rispettivamente contro il Cittadella fra le mura amiche e contro la Pro Patria in trasferta, chiudendo i conti in maniera netta con un tris senza possibilità di appello. L’obiettivo è adesso quello di proseguire la striscia positiva cominciata con il pareggio maturato contro il Trento.

La distanza che separa queste due compagini impegnate in campo nella giornata odierna è di appena tre lunghezze ed il Novara potrebbe quindi agganciare in classifica i rivali nel caso dovesse centrare lo scopo prefissato.

DIRETTA ALBINOLEFFE NOVARA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sintonizza la tua televisione sul canale Sky Sport 256 se vuoi vedere la diretta Albinoleffe Novara comodamente da casa. L’emittente satellitare Sky proporrà questa partita in esclusiva come farà pure Now Tv anche in modalità streaming tramite l’accesso alle applicazioni dedicate delle due piattaforme.

DIRETTA ALBINOLEFFE NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si va verso il 3-5-2 con Di Chiara in porta, Potop, Baroni e Sottini in difesa, Barba, Astrologo, Parlati, Lupinetti e Gusu a centrocampo e coppia d’attacco formata Svidercoschi e De Paoli per i padroni di casa di mister Lopez nelle probabili formazioni della diretta Albinoleffe Novara. Classico 4-4-2 invece come modulo per mister Zanchetta e gli ospiti che si presenteranno con Boseggia fra i pali, Valdesi, D’Alessio, Bertoncini e Lorenzini nelle retrovie, Basso, Malaspina, Collodel ed Agyemang nel mezzo, Donadio e Da Graca davanti.

DIRETTA ALBINOLEFFE NOVARA, LE QUOTE

Secondo quanto proposto da Sisal, l’esito finale della diretta Albinoleffe Novara dovrebbe essere favorevole agli ospiti se si guardano alle quote fornite nei giorni precedenti all’incontro. I padroni di casa hanno appunto le stess probabilità di vincere o di pareggiare con l’1 ed il segno x entrambi pagati a 3.00. I piemontesi potrebbero invece spuntarla tenendo conto che per i bookmakers il loro successo non va pagato oltre il 2.50.