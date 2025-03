DIRETTA ALBINOLEFFE NOVARA, CINQUE SQUADRE IN SOLI DUE PUNTI

Comincia tra poco la diretta Albinoleffe Novara di domenica 2 marzo 2025, precisamente alle ore 17:30. Presso l’AlbinoLeffe Stadium di Zanica i Seriani cercheranno di difendere la quarta posizione occupata in solitaria nella classifica del girone A dall’assalto dei Gaudenziani, ottavi ma a quota quarantuno, tenendo conto anche della penalizzazione di due punti inflitta dalla Federazione. I padroni di casa hanno conquistato finora quarantatre punti e devono prestare grande attenzione alle inseguitrici, considerando la presenza complessiva di cinque squadre in appena due punti.

I lombardi arrivano dal pareggio, il secondo consecutivo, contro l’Atalanta U23 e cercheranno di proseguire la striscia di risultati utili visto che non perdono da quattro partite. I piemontesi, che hanno la stessa quantità di punti dei nerazzurri, vengono invece dal successo interno sul Renate e l’ultima sconfitta risale a tre gare fa. Per il Novara non va inoltre sottovalutato il rischio di essere scavalcato dalla Giana Erminio che aveva sorpassato proprio nello scorso weekend quando i biancazzurri erano stati battuti dalla capolista Padova.

DIRETTA ALBINOLEFFE NOVARA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Segui la diretta Albinoleffe Novara comodamente in streaming utilizzando Sky oppure Now. Gli abbonati potranno collegarsi alle applicazioni Sky Go e Now TV oltre a poter sintonizzare il loro televisore sul canale Sky Sport 256.

ALBINOLEFFE NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si va verso l’impiego del modulo 3-5-2 con Marietta, Boloca, Potop, Baroni, Borghini, Munari, Fossati, Parlati, Ambrosini, Zoma e Longo per i padroni di casa allenati da mister Giovanni Lopez nelle probabili formazioni della diretta Albinoleffe Novara. Pure gli ospiti del tecnico Giacomo Gattuso dovrebbe essere schierati dall’inizio affidandosi ad uno speculare 3-5-2 con Minelli, Lorenzini, Bertoncini, Khailoti, Donadio, Calcagni, Basso, Di Munno, Agyemang, Morosini e Da Graca.

PRONOSTICO ALBINOLEFFE NOVARA, LE QUOTE

Sembra esserci un favorito per la diretta Albinoleffe Novara se si guardano le quote proposte dai vari bookmakers per l’esito finale di questa gara. Per esempio Sisal paga l’1, e cioè la vittoria dei lombardi, a 2.15 mentre il 2, e quindi il successo dei piemontesi, è invece quotato a 3.70. Il pareggio appare dunque una soluzione più probabile rispetto al trionfo dei Gaudenziani, con l’x pagato a 2.85 anche da Snai.