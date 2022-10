Diretta/ Albinoleffe Novara, video streaming tv: ospiti per la vetta (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE NOVARA: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Albinoleffe Novara, in diretta domenica 9 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso l’Albinoleffe Stadiumdi Zanica, sarà una sfida valida per la settima giornata del girone A di Serie C. Punti importanti in palio tra due squadre reduci da momenti totalmente diversi: i padroni di casa sono ancora a caccia della prima vittoria, gli ospiti vogliono confermare la vetta.

L’Albinoleffe ha raccolto 4 punti nelle prime sei giornate, frutto di quattro pareggi e due sconfitte. I padroni di casa sono reduci da tre pari di fila, l’ultimo per 1-1 nel derby lombardo con il Lecco. Il Novara, invece, è primo in classifica con 14 punti, frutto di quattro vittorie e due pareggi. Nell’ultimo turno Gonzalez e compagni hanno superato 3-0 il Vicenza.

ALBINOLEFFE NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Albinoleffe Novara, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Albinoleffe Novara esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE NOVARA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Novara, al via tra pochi minuti. Iniziamo la nostra analisi dalla formazione di casa, in campo con il 3-5-2: Pagno, Saltarelli, Marchetti, Milesi, Gusu, Doumbia, Gelli, Piccoli, Tomaselli, Cocco, Manconi. Passiamo adesso alla compagine piemontese, schierata con il 4-3-2-1: Pissardo, Ciancio, Bertoncini, Carillo, Goncalves, Rocca, Ranieri, Masini, Gonzalez, Galuppini, Bortolussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Albinoleffe Novara vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento i numeri offerti da Eurobet: la vittoria dell’Albinoleffe è a 2,95, il pareggio è a 2,95, mentre il successo del Novara è a 2,40. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol del match: Under 2,5 a 1,68 e Over 2,5 a 2,05. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,75 e a 1,95.

