Diretta Albinoleffe Ospitaletto, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la diciassettesima giornata di Serie C 2025/2026, girone A.

DIRETTA ALBINOLEFFE OSPITALETTO, DALLE STALLE ALLE STELLE E VICEVERSA

E’ una gara dal verdetto incerto quella che ci aspetta con la diretta Albinoleffe Ospitaletto di lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 14:30. Sebbene i padroni di casa siano i favoriti dal pronostico, quello che incuriosisce di più è che tramite un successo o una sconfitta entrambe le compagini potrebbero avvicinare i playoff o finire in zona playout.

Diretta Lecco Alcione Milano/ Streaming video tv: sfida al vertice (Serie C, 8 dicembre 2025)

I Seriani arrivano a questo ennesimo derby lombardo con diciassette punti, a parità con Arzigano Valchiampo e Lumezzane, piazzandosi al quindicesimo posto nella classifica del girone A di Serie C e dunque appena sopra le caselle in cui si lotterà per non retrocedere al termine della stagione regolare 2025/2026 che si sta disputando.

Diretta Padova Cesena/ Streaming video e tv: si cerca un po' di continuità! (Serie B, 8 dicembre 2025)

Oggi vincere per i blucelesti potrebbe voler dire agganciare magari la Giana Erminio, decima in graduatoria, a quota venti come il Renate ed il Trento ma i rivali di turno meditano invece il sorpasso. Gli orange sono in sedicesima posizione con quindici punti e sperano di cogliere l’occasione per lasciarsi alle spalle futuri guai.

Gli uomini guidati in panchina da mister Andrea Quaresimini arrivano dal pari per 1 a 1 grazie al quale hanno tenuto a debita distanza la Virtus Verona. Pure la compagine allenata dal tecnico Giovanni Lopez è reduce dalla conquista di un punto avendo pareggiato senza segnare contro la Pergolettese lontano dalle mura amiche lo scorso weekend.

Diretta Mantova Reggiana/ Streaming video tv: squadre a rischio zona retrocessione (Serie B, 8 dicembre 2025)

LE INFO PER DOVE VEDERE LA DIRETTA ALBINOLEFFE OSPITALETTO IN STREAMING E IN TV

La diretta Albinoleffe Ospitaletto verrà coperta da Sky per quanto riguarda la sua messa in onda televisiva. La stessa piattaforma garantirà anche la visione in streaming dell’evento sportivo dalla sua app. Lo stesso vale pure per il servizio Now TV.

DIRETTA ALBINOLEFFE OSPITALETTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Ospitaletto: il tecnico Lopez punterà di nuovo sul modulo 3-5-2 schierando per il calcio d’inizio Facchetti, Gusu, Sottini e Potop, Barba, Astrologo, Lombardi, Mandelli ed Angeloni, De Paoli e Sali. Ci aspettiamo di vedere uno speculare 3-5-2 in avvio pure per gli ospiti che si affideranno a Sonzogni, Nessi, Sinn e Possenti, Mondini, Gualandris, Pollio, Panatti e Messaggi, Bertoli e Gobbi.

DIRETTA ALBINOLEFFE OSPITALETTO, LE QUOTE

Le quote di Eurobet per l’esito finale della diretta Albinoleffe Ospitaletto: sembra che i padroni di casa possano mettere le mani sui tre punti in palio nella sfida odierna più di quanto lo potrebbero fare gli ospiti, considerando che i segni 1 e 2 vengono rispettivamente quotati a 2.25 ed a 3.05. Il pareggio viene invece oggi pagato a 2.85 se si punta sul segno x.