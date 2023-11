DIRETTA/ AlbinoLeffe Padova video streaming tv: precedenti favorevoli ai veneti (Serie C, 11 novembre 2023)

DIRETTA ALBINOLEFFE PADOVA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Albinoleffe Padova non è una sfida inedita per questo campionato. All’interno della propria storia queste due formazioni si sono trovate l’una contro l’altra in ben 23 circostanze. L’ago della bilancia pende dalle parti del Padova che ha ottenuto ben 11 successi contro invece i sei della formazione bergamasca. Le restanti sei partite sono invece terminate in pareggio. La percentuale di vittorie dei padroni di casa contro i veneti e di 26,1%. Tra le sfide da segnalare giocate tra queste due formazioni, si evidenzia sicuramente la gara del 19 novembre 2022.

Pareggio con il risultato di 2-2 grazie alle reti in casa Padova firmate da Liguori e Belli. Per l’Albinoleffe due gol realizzati da Zoma e Cori. Nel finale di partita c’è spazio anche per un’espulsione. L’ultima sfida giocata tra queste due squadre risulta essere quella del 19 Marzo 2023. Successo esterno del Padova grazie al tris firmato da Liguori, Bortolussi e Jelenic. Per i padroni di casa gol firmati da Cocco e Borghini. (Marco Genduso)

ALBINOLEFFE PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Albinoleffe Padova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Albinoleffe Padova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Albinoleffe Padova, in diretta sabato 11 novembre 2023 alle ore 20.45 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Biancoscudati all’inseguimento della prima posizione, il Padova è a -3 dal Mantova capolista ed è reduce da un doppio successo sulla Giana Erminio, dopo il 3-1 in campionato al club di Gorgonzola i veneti hanno fatto il bis anche in Coppa Italia vincendo 3-0.

Sta vivendo un buon momento anche l’Albinoleffe, che ha messo in fila 6 risultati utili consecutivi in campionato con 2 vittorie di fila, l’ultima ottenuta con un rotondo 0-3 in casa del Novara. I seriani si sono così risollevati dalla zona bassa della classifica, agganciando la zona play off. Il 19 marzo scorso l’ultimo precedente di campionato disputato in casa dell’Albinoleffe tra le due compagini è terminato col successo dei biancoscudati col punteggio di 2-3.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Padova, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zanica. Per l’Albinoleffe, Giovanni Lopez schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marietta; Borghini, Marchetti, Gatti; Gușu, Munari, Brentan, Doumbia, Piccoli; Zoma, Arrighini. Risponderà il Padova allenato da Vincenzo Torrente con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Delli Carri, Belli, Crescenzi; Capelli, Fusi, Radrezza, Varas, Villa; Palombi, Bortolussi.

ALBINOLEFFE PADOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.87.











