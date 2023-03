Diretta/ Albinoleffe Padova streaming video tv. Seriani, crisi nera (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE PADOVA: OSPITI FAVORITI!

Albinoleffe Padova, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 14.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie C. Quella subita in casa del Sangiuliano City nel turno infrasettimanale è stata la sesta sconfitta consecutiva per l’Albinoleffe, ora terzultimo in classifica e più che mai a rischio retrocessione, con la squadra che sembra aver mal digerito l’esonero di Beppe Biava arrivato comunque già in un momento difficile.

Resta invece attaccato al treno play off il Padova dopo l’ultimo pareggio interno contro la Pro Sesto seconda della classe, con i biancoscudati che pur tra alti e bassi hanno comunque messo in fila il loro sesto risultato utile consecutivo, candidandosi di nuovo per la qualificazione alla post season. All’andata 2-2 allo stadio Euganeo tra Padova e Albinoleffe, veneti vincenti 1-2 nell’ultimo precedente di campionato disputato in casa dei seriani e datato 13 marzo 2022.

ALBINOLEFFE PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Padova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Albinoleffe Padova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Padova, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zanica. Per l’Albinoleffe, Claudio Foscarini schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Offredi; Gusu, Borghini, Gelli, Saltarelli; Doumbia, Brentan, Piccoli; Zoma, Rosso, Giorgione. Risponderà il Padova allenato da Vincenzo Torrente con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Delli Carri, Valentini, Belli, Ilie; Vasic, Cretella, Franchini; Liguori, Bortolussi, Russini.

ALBINOLEFFE PADOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











