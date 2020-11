Diretta/ Albinoleffe Pistoiese (Serie C) streaming video tv: per il salto di qualità

DIRETTA ALBINOLEFFE PISTOIESE: PARTITA DA “X”

La diretta Albinoleffe Pistoiese, domenica 1 novembre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento a caccia di un salto di qualità che possa far dimenticare i tanti alti e bassi di inizio stagione. Lo sa bene l’Albinoleffe che pure nelle ultime partite ha lanciato segnali di ripresa, battendo in casa il Renate e pareggiando sul campo del Grosseto: risultati che hanno portato i seriani ad agganciare a quota 6 punti proprio la Pistoiese, che invece negli ultimi impegni è incappata in due sconfitte consecutive subite contro Carrarese in trasferta e Pro Sesto in casa. L’ultimo ko in particolare ha pesato sul morale degli Orange, che pure in avvio di campionato avevano messo in mostra una buona solidità: le due squadre sono comunque in zona play out e dovranno approfittare dello scontro diretto per cambiare volto alla loro classifica: ovviamente per gli sconfitti si aprirebbero scenari niente affatto piacevoli.

DIRETTA ALBINOLEFFE PISTOIESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Pistoiese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PISTOIESE

Le probabili formazioni di Albinoleffe Pistoiese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Città di Gorgonzola. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Marco Zaffaroni con un 3-4-2-1: Savini, Cerini, Mondonico, Canestrelli; Gusu, Genevier, Nichetti, Tomaselli; Manconi, GIorgione, Cori. Gli ospiti guidati in panchina da Nicolò Frustalupi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Perucchini; Mazzarani, Romagnoli, Solerio; Pierozzi, Valiani, Cerretelli, Simonti; Tempesti, Cesarini; Gucci.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Albinoleffe e Pistoiese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.35, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.10.



