Diretta/ Albinoleffe Pontedera (Serie C) streaming video tv: outsider a confronto

DIRETTA ALBINOLEFFE PONTEDERA: RISULTATO INCERTO

Albinoleffe Pontedera, in diretta domenica 9 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta dei play off di Serie C. Parte la post season e si trovano faccia a faccia quelle che sono state due vere e proprie outsider del girone A, capaci di vincere o perdere con qualsiasi tipo di avversario, a seconda dell’ispirazione di giornata.

E’ stato così per l’Albinoleffe che ha trovato però un’ottima continuità con 10 punti ottenuti nelle ultime 4 partite disputate nella regular season, un ruolino di marcia che ha permesso ai seriani di blindare il settimo posto in classifica. Dall’altra parte c’è un Pontedera che ha chiuso ottavo a sole 2 lunghezze di distanza dall’Albinoleffe, con la squadra allenata da Maraia che ha chiuso la regular season con una cinquina ai danni della Pergolettese. Toscani che possono essere orgogliosi del raggiungimento dell’obiettivo play off viste le difficoltà iniziali, con la squadra a lungo più vicino ai play out: poi la continuità ritrovata ha permesso al Pontedera di essere di nuovo presente agli spareggi promozione.

DIRETTA ALBINOLEFFE PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Pontedera sarà trasmessa sulla televisione satellitare, col match del primo turno dei play off per assegnare l’ultimo posto per la Serie B che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita dei play off di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PONTEDERA

Le probabili formazioni della sfida tra Albinoleffe e Pontedera allo stadio Città di Gorgonzola. I padroni di casa allenati da Marco Zaffaroni scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Savini; Canestrelli, Mondonico, Riva; Borghini, Gelli, Nichetti, Giorgione, Tomaselli; Cori, Manconi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Maraia con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Sarri; Matteucci, Risaliti, Ropolo; Perretta, Benedetti, Caponi, Barba, Milani; Magrassi, Semprini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Albinoleffe e Pontedera, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 2.00 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.10 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.90 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

