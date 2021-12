Diretta AlbinoLeffe Pro Patria/ Streaming video tv: derby delicato (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE PRO PATRIA: NEL NUOVO STADIO!

AlbinoLeffe Pro Patria, in diretta dall’AlbinoLeffe Stadium di Zanica, sarà la partita inaugurale per il nuovo impianto di casa della società bergamasca: occasione dunque speciale, che avrà luogo alle ore 18.00 di oggi, martedì 21 dicembre 2021, in occasione del turno infrasettimanale prima del Natale, che ci offrirà la ventesima giornata del girone A di Serie C. Primo stadio di proprietà per una squadra di Serie C, per cui bisogna fare i complimenti all’AlbinoLeffe, ma oggi naturalmente si impone l’attualità agonistica della diretta di AlbinoLeffe Pro Patria, che sarà un delicato derby lombardo.

L’AlbinoLeffe ha 24 punti e in questo momento sarebbe in zona playoff, la Pro Patria invece ne ha 20 e in questo momento rischierebbe i playout, ma bastano i numeri per capire che nello spazio di pochi punti tutto può cambiare, dunque fare calcoli sarebbe pericoloso. Nello scorso turno l’AlbinoLeffe ha pareggiato per 0-0 a Trento, mentre la Pro Patria ha respirato grazie al successo per 2-1 contro la Pergolettese in un altro derby lombardo, ma anche oggi la posta in palio sarà delicatissima. Cosa succederà in AlbinoLeffe Pro Patria?

DIRETTA ALBINOLEFFE PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di AlbinoLeffe Pro Patria sarà disponibile su televisori connessi ad Internet, perché la partita di Serie C sarà visibile in diretta streaming video tramite la piattaforma digitale Eleven Sports, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PRO PATRIA

Presentando le probabili formazioni di AlbinoLeffe Pro Patria, potremmo ipotizzare per i padroni di casa bergamaschi di Michele Marcolini un modulo 3-4-3 con Saltarelli, Marchetti e Ntube nella difesa a tre davanti al portiere Rossi; a centrocampo linea a quattro formata da Gusu, Doumbia, Poletti e Michelotti; infine il tridente d’attacco potrebbe essere composto da Petrungaro, Ravasio e Martignago.

Per gli ospiti della Pro Patria allenati da Luca Prina si potrebbe invece disegnare un modulo 3-5-2 con questi possibili titolari: Caprile in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Sportelli, Molinari e Saporetti; folta linea a cinque a centrocampo con Pierozzi, Brignoli, Nicco, Colombo e Galli possibili titolari; infine Parker e Piu potrebbero comporre la coppa d’attacco per i bustocchi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su AlbinoLeffe Pro Patria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,30 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Pro Patria.

