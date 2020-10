Diretta/ Albinoleffe Pro Sesto (Serie C) streaming video e tv: scontro lombardo

DIRETTA ALBINOLEFFE PRO SESTO: PICCOLO DERBY!

Albinoleffe Pro Sesto, diretta dal signor Arena di Torre del Greco, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone A, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Città di Gorgonzola. Scontro lombardo tra due formazioni affamate di punti già dopo due giornate di campionato. La Pro Sesto, tornata a giocare in Serie C dopo molti anni di assenza, è stata sconfitta sia dalla Juventus U23 sia dalla Carrarese. Due ko di misura, ma punti non ne sono arrivate e ora c’è l’Albinoleffe da affrontare in trasferta, con i seriani che dopo un pari interno senza reti contro il Livorno sono incappati nella prima sconfitta, sul campo della Pergolettese. Un nuovo risultato negativo potrebbe portare sicuramente a una crisi precoce in un cammino stagionale appena iniziato per entrambe le compagini.

DIRETTA ALBINOLEFFE PRO SESTO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Albinoleffe Pro Sesto, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PRO SESTO

Le probabili formazioni del match del girone A di Serie C tra Albinoleffe e Pro Sesto. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Zaffaroni con un 3-5-2: Savini; Cerini, Mondonico, Canestrelli; Gusu, Giorgione, Nichetti, Gelli, Petrungaro; Tomaselli, Manconi. Gli ospiti guidati in panchina da Parravicini affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-3 come modulo di partenza: Livieri; Giubilato, Caverzasi, Pecorini, Franco; Gualdi, Gattoni, Palesi; Mutton, De Respinis, Cominetti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Albinoleffe Pro Sesto grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1,85, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 4,00 la posta scommessa.



