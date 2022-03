Diretta/ Albinoleffe Pro Sesto streaming video tv: sestesi affamati (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE PRO SESTO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Albinoleffe Pro Sesto, in diretta sabato 26 marzo 2022 alle ore 14.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zenica, sarà una sfida valevole per la 34^ giornata di Serie C. Sestesi affamati di punti dopo le ultime sconfitte contro Sudtirol e Mantova: se il ko contro la capolista poteva essere considerato fisiologico, quello contro i virgiliani ha complicato non poco la situazione, con la Pro Sesto ora quartultima a -5 dalla Pergolettese e a -6 dal Trento, prima squadra fuori dalla zona play out.

Dall’altra parte l’Albinoleffe resta al confine con la zona play off, decimo a quota 40 punti dopo l’ultima vittoria contro il Lecco, risultato importante per i seriani perché ha interrotto un momento no segnato da due sconfitte consecutive contro Padova e Pro Vercelli. All’andata pari a reti bianche tra le due formazioni nel match disputato a Sesto San Giovanni, il 7 ottobre 2020 la Pro Sesto ha vinto di misura 0-1 l’ultimo precedente disputato in casa dell’Albinoleffe, di De Respinis il gol decisivo.

DIRETTA ALBINOLEFFE PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Pro Sesto, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zenica. Per l’Albinoleffe, Michele Marcolini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pagno, Saltarelli, Gelli J., Milesi; Gusu, Genevier, Piccoli, Tomaselli; Gelli F.; Galeandro, Ravasio. Risponderà la Pro Sesto allenata da Ettore Pasca e Stefano Di Gioia con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Del Frate; Pecorini, Toninelli, Della Giovanna; Giubilato, Cerretelli, Brentan, Sala; Capelli, Grandi, Scapuzzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Pro Sesto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











