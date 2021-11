Diretta/ Albinoleffe Pro Vercelli streaming video tv: momento no (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE PRO VERCELLI: IN CERCA DI UNA SVOLTA

Albinoleffe Pro Vercelli, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Momento no per entrambe le squadre, i seriani in caduta libera in campionato sono riusciti almeno a vivere un acuto in Coppa Italia, piegando il Trento ai calci di rigore dopo una partita molto combattuta e mettendo benzina per un morale che era sceso dopo le ultime sconfitte.

Continua ad arrancare anche la Pro Vercelli, partita con obiettivi ambiziosi ma ancora in difficoltà come dimostrato dall’ultima sconfitta interna contro il Piacenza. Per i piemontesi c’è ancora il quinto posto ma la squadra di Beppe Scienza è staccata dal gruppo di testa, a -4 dalla Feralpisalò quarta. Tra l’altro l’Albinoleffe ha eliminato anche la Pro Vercelli in questa edizione della Coppa Italia, andando a vincere ai rigori allo stadio Silvio Piola. Il 3 aprile scorso la Pro Vercelli ha vinto 1-3 nell’ultimo precedente in casa dei seriani.

DIRETTA ALBINOLEFFE PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Albinoleffe Pro Vercelli di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PRO VERCELLI

Le probabili formazioni di Albinoleffe Pro Vercelli, match che andrà in scena al Città di Gorgonzola. Per l’Albinoleffe, Michele Marcolini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rossi; Borghini, Saltarelli, Riva; Genevier, Poletti, Nichetti, Giorgione, Tomaselli; Martignago, Manconi. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Giuseppe Scienza con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tintori; Cristini, Masi, Iezzi; Clemente, Belardinelli, Awua, Emmanuello, Gatto; Bunino, Comi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Città di Gorgonzola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Pro Vercelli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.



