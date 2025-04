DIRETTA ALBINOLEFFE PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo qualche numero prima di immergerci nel retangolo verde della diretta di Albinoleffe Pro Vercelli: media di 1.18 gol segnati a partita contro lo 0.76 dei piemontesi. Anche la solidità difensiva è a favore dei lombardi, che subiscono in media un gol a partita, mentre la Pro Vercelli ne incassa 1.24. Questo si riflette anche sul numero di vittorie, con l’AlbinoLeffe che ha conquistato il 41.18% delle partite, a fronte del 26.47% della Pro Vercelli. Sul piano dello spettacolo, l’AlbinoLeffe offre incontri con più reti: il 76.47% delle sue partite ha visto almeno due gol, mentre la Pro Vercelli si ferma al 55.88%.

Tuttavia, entrambe le squadre hanno la stessa percentuale di match terminati con almeno tre gol (29.41%). Anche la statistica “entrambe le squadre a segno” è identica, dimostrando che la tendenza al gol subito è simile. Dal punto di vista disciplinare, la Pro Vercelli è una squadra più fallosa, con un numero superiore di cartellini totali e una media di ammonizioni più alta rispetto all’AlbinoLeffe (2.35 contro 1.88 a partita). Inoltre, i piemontesi hanno anche ricevuto più cartellini rossi. Ora via al commento live della diretta di Albinoleffe Pro Vercelli. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Albinoleffe Pro Vercelli, blucelesti sicuri dei playoff

Alle 20.30 si chiuderà il turno del girone A di Serie C con la diretta Albinoleffe Pro Vercelli dove la squadra piemontese cercherà di portarsi a casa punti fondamentali per la rincorsa che sta facendo sulle squadre che sono al di fuori della zona playout,l’ultima partita ha visto una sconfitta 0-1 con il Vicenza ma la possibilità di avvicinarsi alla salvezza dovrebbe motivarli.

Per i blucelesti invece potrebbe essere una sfida di poco valore visto che l’obiettivo stagionale dei playoff è già stato raggiunto e ormai è impossibile riuscire a raggiungere il secondo o terzo posto che permettono di saltare il primo turno.

Diretta Albinoleffe Pro Vercelli, probabili scelte dei tecnici

La difficoltà della diretta Albinoleffe Pro Vercelli obbligherà quest’ultimi ha schierare la formazione migliore possibile che per Marco Banchini è il 3-5-2 con Franchi tra i pali, Serpe, Marchetti e Clemente i tre difensori, Carosso e Pino gli esterni con Iotti, Schenetti ed Emmanuello a centrocampo, R

omairone e Comi come due attaccanti. Nonostante la pesante sconfitta 5-1 a Trento Giovanni Lopez riproporrà Marietta, Baroni, Potop e Gusu, Barba, Astrologo, Fossati, Parlati e Ambrosini, Zoma e Longo, schierandosi con lo stesso 3-5-2 proposto dagli avversari.

Diretta Albinoleffe Pro Vercelli, come vedere la partita

Gli abbonati a Sky Sport avranno la possibilità di vedere la diretta Albinoleffe Pro Vercelli che sarà trasmessa dal Centro Sportivo Albinoleffe tramite i canali Sky Sport (canale 252), Sky Sport Arena e Sky Sport Calcio, dove però sarà vista tramite le Diretta Gol, o anche in streaming sulle piattaforme SkyGo o NowTv.

Diretta Albinoleffe Pro Vercelli, quote e possibile risultato

Come già detto la diretta Albinoleffe Pro Vercelli sarà molto più sentita da una delle due squadre piuttosto che dall’altra in quanto potrebbe essere decisiva per la loro stagione, la spinta che i bianchi metteranno in campo per accaparrarsi i 3 punti potrebbe servire per portare il risultato dalla loro parte o almeno evitare la sconfitta. è per questo che anche nei siti di scommesse,

come Pokerstars, la quota più bassa vede il pareggio tra le due squadre dato a 1.83, 2.63 è il valore invece che è stato assegnato per la vittoria dell’Albinoleffe mentre la vittoria della Pro Vercelli è pagata molto alta a 5.00.