DIRETTA/ Albinoleffe Pro Vercelli streaming video tv: c’è equilibrio nei precedenti

DIRETTA ALBINOLEFFE PRO VERCELLI: I TESTA A TESTA

I testa a testa tra Albinoleffe Pro Vercelli sono diventati un’abitudine dopo anni di assenza. Infatti sono con questa quattro stagioni che le due compagini si affrontano dopo che erano passati cinque anni prima di questi sette scontri consecutivi, un periodo di pausa dal 2014 al 2019. Tornando al presente, l’andata è terminata 3-1 per l’Albinoleffe con le reti di Manconi, Tomaselli e Cori su rigore a ribaltare il vantaggio iniziale vercellese di Saco. I piemontesi avevano comunque recentemente vinto contro i lombardi, più precisamente in occasione del ritorno della stagione 2021/2022. Decisivo quella giornata il guizzo di Comi.

Nei precedenti dove l’Albinoleffe ha ospitato la Pro Vercelli, si può notare un sostanziale equilibrio con due pareggi (2-2 nel 2013 e 1-1 nel 2021) e una vittoria a testa con 3-1 vercellese e il 2-0 del Leffe a distanza di sedici mesi. Le due squadre si sono sfidate tre volte nel 2021 visto che si sono incontrate anche in Coppa Italia Serie C ai sedicesimi dove ebbe la meglio l’Albinoleffe ai rigori dopo il 2-2 nei regolamentari. (aggiornamento di Christian Attanasio)

ALBINOLEFFE PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Pro Vercelli non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Albinoleffe Pro Vercelli sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

ALBINOLEFFE PRO VERCELLI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Albinoleffe Pro Vercelli, in diretta alle ore 14.30 di domenica 12 marzo 2023 all’Albinoleffe Stadium di Zanica, è una gara valida per la 31° giornata del girone A di Serie C. Ci si gioca tanto tra due squadre reduci da un periodo disastroso e vogliose di abbandonare definitivamente la zona calda della classifica.

L’Albinoleffe è diciassettesima in classifica con 34 punti, frutto di otto vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte. Quattro sconfitte di fila per i lombardi, l’ultima per 2-1 contro la Juventus Under 23. La Pro Vercelli, invece, è quattordicesima a quota 36 punti, raccolti grazie a nove vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte. La vittoria manca ormai da diverso tempo: nell’ultimo turno è arrivato il ko per 1-4 contro il Vicenza

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PRO VERCELLI

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Pro Vercelli, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine di casa, in campo con il 4-4-2: Offredi, Borghini, Gelli, Saltarelli, Gusu, Doumbia, Brentan, Piccoli, Zoma, Cocco, Giorgione. Passiamo adesso ai piemontesi, schierati con il 4-2-3-1: Rizzo, Iezzi, Perrotta, Rizzo, Anastasio, Calvano, Vergara, Iotti, Gatto Laribi, Arrighini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Albinoleffe Pro Vercelli sorridono alla formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria dell’Albinoleffe è a 2,35, il pareggio è a 2,95, mentre il successo della Pro Vercelli è a 3,10. L’Under 2,5 paga 1,55, mentre l’Over 2,5 tocca quota 2,25. Ben più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.

