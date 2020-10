Diretta/ Albinoleffe Renate (Serie C) streaming video e tv: seriani alle strette

DIRETTA ALBINOLEFFE RENATE: BRIANZOLI LANCIATI!

Albinoleffe Renate, mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C nel girone A. I seriani tornano in campo dopo l’incoraggiante pareggio in casa della Juventus U23, ma la classifica dice che la formazione bergamasca è già alle strette, con due soli punti conquistati nelle prime cinque partite di campionato e la prima vittoria che tarda ad arrivare. Di fronte per giunta c’è la squadra al momento più in forma del campionato: e dire che il Renate aveva iniziato il suo cammino con una sconfitta in casa contro il Como. Sono arrivate però successivamente quattro vittorie di fila, contro Grosseto, Pro Vercelli, Pontedera e Pro Patria: un filotto che ha permesso ai brianzoli di issarsi in solitudine al primo posto nel girone A di Serie C, con un punto di vantaggio rispetto al Lecco che, seppur imbattuto, ha pareggiato una partita in più rispetto al Renate.

DIRETTA ALBINOLEFFE RENATE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Albinoleffe Renate, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE RENATE

Le probabili formazioni di Albinoleffe Renate, sfida che andrà in scena presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Marco Zaffaroni con un 3-5-2: Savini; Cerini, Mondonico, Canestrelli; Gusu, Trovato, Nichetti, Gelli, Petrungaro; Tomaselli, Manconi. Gli ospiti guidati in panchina da Aimo Diana schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Gemello; Merletti, Damonte, Possenti; Anghileri, Kabashi, Ranieri, Santovito; Galuppini, Marano; De Sena.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Albinoleffe Renate sono state emesse anche dalla Snai: i seriani partono sfavoriti con un valore di 2,85 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei brianzoli vi farebbe guadagnare 2,50 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,00 volte l’importo che avrete investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA