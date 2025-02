DIRETTA ALBINOLEFFE RENATE, FOSCHI VUOLE TORNARE A VINCERE

Il pomeriggio della ventiseiesima giornata del Girone A di Serie C si chiuderà con la diretta Albinoleffe Renate in campo alle 17,30 di domenica 9 febbraio. L’incrocio sarà tra due squadre lombarde che sono in zona playoff ma cercano punti per scalare la classifica.

L’Albinoleffe di Lopez si trova al sesto posto in classifica dopo aver vinto per 1 a 2 in casa della Pro Patria. Periodo pessimo, invece, per il Renate di Foschi che ha perso tutte le ultime cinque partite riducendo il vantaggio sulle inseguitrici della zona playoff a solo un punto.

DIRETTA ALBINOLEFFE RENATE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie C entra nel vivo e lo fa su Sky con la diretta Albinoleffe Renate che verrà trasmessa anche sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. In alternativa, potrete seguire questa partita con la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni e lo svolgimento generale.

ALBINOLEFFE RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo della diretta, andiamo a vedere le possibili scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni. L’Albinoleffe di Lopez andrà in campo con un 3-5-2 con Borghini, Boloca e Baroni a difesa della porta di Marietta. Gusu e Ambrosini saranno i due esteri di centrocampo con il compito di fare la doppia fase e sostenere le due punte che saranno Munari e Ali Zoma.

Difesa a tre anche per il Renate di Foschi che si affiderà a Spedalieri, Auriletto e Riviera per difendere la porta di Ombra. Esposito e Bonetti giocheranno in mediana a supporto del tridente offensivo con Siega, Plescia e Delcarro.

ALBINOLEFFE RENATE, LE QUOTE

Dando un occhio ai bookmakers la diretta Albinoleffe Renate vede i padroni di casa nettamente favoriti sugli avversari, per Pokerstars la vittoria dell’Albinoleffe è quotata 2.10 mentre la vittoria del Renate 3.30, la quota mediana è capitata al pareggio che è dato a 2.90.