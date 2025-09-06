Serie C, Diretta Albinoleffe Renate, streaming video tv: tanta attesa per quello che sarà il terzo turno di campionato (6 settembre 2025)

DIRETTA ALBINOLEFFE RENATE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Tornano le statistiche e lo fanno anche per la diretta di Albinoleffe Renate, un modo tutto nostro di vedere il calcio in una maniera più scientifica cercando di capire con i dati chi tra le due formazioni può avere la meglio e chi no sotto questo punto di vista. AlbinoLeffe mostra una vena offensiva più spinta rispetto al Renate, realizzando in media 1,5 gol a partita, ma spesso paga in difesa, dove concede fino a due reti per gara . Il Renate, al contrario, si affida a una struttura più compatta e meno permeabile.

Nei confronti diretti, AlbinoLeffe ha la meglio con 11 vittorie contro le 7 del Renate, mentre il totale delle reti segnate rispecchia questa differenza: 22 a 14. Il quadro che emerge è quello di un confronto in cui l’AlbinoLeffe trascina con l’azione e il ritmo, mentre il Renate punta cuore e organizzazione. Ovviamente le statistiche comprendono anche la passata stagione perché per il momento non abbiamo molto altro, ma rimanete collegati perché tra poco comincerà il commento live di Albinoleffe Renate. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA ALBINOLEFFE RENATE, STREAMING VIDEO

Eccoci qui per capire dove vedere la diretta Albinoleffe Renate che sarà visibile su Sky. Per la diretta streaming stesso discorso ovvero l’applicazione Sky Go.

TERZA DI CAMPIONATO

A caccia di una vittoria che è mancata per entrambe le squadre nell’ultimo turno di campionato. Stiamo parlando della diretta Albinoleffe Renate, match che andrà in scena sabato 6 settembre 2025 alle ore 15:00.

I padroni di casa avevano iniziato con un pareggio inaspettato contro le Dolomiti Bellunesi, a segno Svidercoschi su rigore e Lombardi. Una settimana dopo è arrivato il ko con la Pro Vercelli che ha reso vana la rete di Mandelli.

Il Renate invece è ancora imbattuto, anche se nell’ultima giornata ha rischiato parecchio poiché con la Giana Erminio è finita 1-1 grazie al pari al 90esimo di Anelli. Precedentemente era arrivata la vittoria per 1-0 sulla Pergolettese.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE RENATE

L’Albinoleffe giocherà con il 3-5-2 e in porta ci sarà Baldi, protetto da Boloca, Potop e Sottini. Agiranno da esterni Garattoni e Ambrosini con Agostinelli, Mandelli e Parlati. Lombardi e Sarr sarà invece la coppia offensiva.

Il Renate predilige l’uso die trequartisti e dunque opta per un 3-4-2-1. Tra i pali Nobile, difesa a tre con Spedalieri, Aurieltto e Riviera. A centrocampo spazio per Mastromonaco, Esposito, Bonetti e Ruiz Giraldo. Delcarro e Kolaj dietro a Karlsson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALBINOLEFFE RENATE

L’Albinoleffe è indicata come la squadra con più chance di vittorie essendo a 2.24 contro il pareggio a 3.05 e la vittoria del Renate a 3.30. Over 2.5 a 2.20, Under a 1.55.