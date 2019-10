Diretta AlbinoLeffe Siena/ Streaming video tv: Dal Canto ci prova (Serie C)

AlbinoLeffe Siena sarà diretta dal signor Francesco Carrione, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 6 ottobre: siamo nell’ottava giornata del girone A per il campionato di Serie C 2019-2020. Rispetto allo scorso anno i seriani stanno viaggiando ad un passo decisamente migliore: se la stagione regolare finisse oggi andrebbero ai playoff anche se sono reduci dalla sconfitta di Novara, che ha rallentato la marcia ma è comunque arrivata contro una squadra di alta classifica e che corre per la promozione. Tecnicamente lo dovrebbe fare anche il Siena, ma all’inizio dell’anno la Robur ha avuto qualche difficoltà di troppo; adesso se non altro sembra aver rimesso le cose a posto ma il rendimento è balbettante, il pareggio interno contro la Pistoiese nell’ultimo turno ha impedito di avvicinare le prime posizioni. Dunque la diretta di AlbinoLeffe Siena inizia con i toscani che hanno un solo punto in più rispetto ai bergamaschi; andiamo ora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre in campo, valutandone le probabili formazioni.

Marco Zaffaroni conferma il 3-4-1-2 per AlbinoLeffe Siena: in porta va Savini che sarà protetto da una linea difensiva formata da Gusu, Canestrelli e Gavazzi. I due laterali fanno un passo avanti e partono dal centrocampo: Gelli a destra e Ruffini a sinistra, con Giorgione e Genevier che saranno invece i due interni avendo in Kouko un giocatore che dovrà fare da raccordo, e si sistemerà inizialmente sulla trequarti per supportare al meglio i due attaccanti Cori e Galeandro (ma attenzione a Petrungaro, Ravasio e Sibilli che sono tutti in corsa per una maglia). Il Siena di Alessandro Dal Canto giocherà con un rombo di centrocampo nel quale Gerli sarà il vertice basso e Serrotti quello alto, schierato alle spalle di Cesarini e Guidone che saranno gli attaccanti a meno che non venga dato spazio a Polidori; allo stesso modo Arrigoni ci prova per una delle due mezzali, dovendo vincere la concorrenza di Oukhadda e Gladestony; Buschiazzo e Baroni saranno i centrali a protezione del portiere Confente, Dario D’Ambrosio e Migliorelli saranno i terzini di spinta.

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su AlbinoLeffe Siena: favorita la squadra ospite che ha un valore pari a 2,55 volte la somma giocata per il segno 2 che identifica la sua vittoria, mentre l’eventualità del successo interno vi farebbe guadagnare, sul segno 1, una cifra pari a 2,80 volte la puntata. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



