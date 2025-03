DIRETTA ALBINOLEFFE TRIESTINA, ALABARDATI SEMPRE IN PROGRESSIONE

La diretta Albinoleffe Triestina ci terrà compagnia giovedì 13 marzo 2025 dalle ore 20:45. Presso l’AlbinoLeffe Stadium situato a Zanica i Seriani cercheranno di tornare a muoversi nella classifica del girone A dopo esser stati annichiliti nel weekend dalla netta sconfitta subita contro la capolista Padova. I lombardi sono attualmente in sesta posizione nella graduatoria della Serie C grazie ai loro quarantaquattro punti, al pari del Trento che le si para davanti. Un successo consentirebbe alla Celeste di scavalcare anche la Virtus Verona oltre a tenere a bada le inseguitrici come Giana Erminio, Atalanta U23, Novara, Alcione Milano e Renate.

Prosegue invece la rincorsa alla salvezza intrapresa dalla Triestina, adesso in diciassettesima posizione con trenta punti nonostante i cinque di penalizzazione inflitti dalla Federazione. Dopo aver pareggiato anche contro la Pergolettese, i friulani vorrebbero ritrovare la vittoria così da scalzare la Pro Vercelli ed al tempo stesso avvicinare in maniera sensibile il Lecco, prima squadra fuori dalla zona retrocessione. La squadra di mister Tesser tenterà quindi il colpaccio in trasferta.

DIRETTA ALBINOLEFFE TRIESTINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il canale Sky Sport 257 è quello su cui verrà mandata in onda la diretta Albinoleffe Triestina. Gli iscritti a Sky potranno vedere la sfida anche in modalità streaming con l’app di Sky Go. Lo stesso discorso vale pure per tutti gli abbonati a Now Tv.

DIRETTA ALBINOLEFFE TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci aspettiamo un 3-5-2 con Marietta, Borghini, Boloca, Gusu, Munari, Agostinelli, Fossati, Parlati, Ambrosini, Mustacchio e Longo da parte del tecnico Giovanni Lopez per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Albinoleffe Triestina. La scelta del modulo per il tecnico degli alabardati Attilio Tesser dovrebbe invece essere orientata verso l’utilizzo del 4-3-1-2 con Roos, Jonsson, Frare, Bianconi, Tonetto, Correia, Fiorlidino, Ionita, D’Urso, Olivieri e Vertainen, almeno in partenza.

DIRETTA ALBINOLEFFE TRIESTINA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano indicare come leggermente favoriti gli ospiti nel pronostico della diretta Albinoleffe Triestina tramite le quote fornite per questa partita . Ad esempio Sisal pagherebbe il 2, che equivale alla vittoria degli alabardati appunto, a 2.55 mentre il segno 1, e cioè il successo dei lombardi, è invece quotato a 2.75. L’x è la soluzione meno probabile alla vigilia con il pareggio che viene infine pagato a 3.00 se dovesse realmente concretizzarsi.