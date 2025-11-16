Diretta AlbinoLeffe Virtus Verona streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi domenica 16 novembre 2025

DIRETTA ALBINOLEFFE VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Albinoleffe Virtus Verona è un sottobosco di statistiche che prima del fischio iniziale vale la pena osservare per capire chi tra queste due avrà quindi le maggiori possibilità matematiche per portare a casa il risultato. L’Albinoleffe mantiene la sua impostazione metodica: 54% di possesso, 1,6 xG, 1,2 xA, e un recupero palla medio a 42 metri. Il 61% delle azioni pericolose nasce da triangolazioni centrali, ma la squadra bergamasca tende a rallentare nei finali (solo il 27% dei gol dopo il 70’).

La Virtus Verona, invece, si affida all’impatto fisico e alla verticalità: 48% di possesso, 1,7 xG, 1,5 xA, e 11,0 km percorsi per giocatore. Il 44% delle reti arriva da transizioni e seconde palle, con un gioco diretto e aggressivo. Sul piano disciplinare, Virtus più ruvida (3,2 ammonizioni di media, 18 falli a gara), Albinoleffe più composta (2,0 gialli). Adesso via al commento live della diretta di Albinoleffe Virtus Verona, i giocatori stanno già prendendo posto sul rettangolo verde e noi non volgiamo perdere nemmeno un minuto di questo match, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

ALBINOLEFFE VIRTUS VERONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta AlbinoLeffe Virtus Verona in tv sarà come sempre disponibile su Sky Sport per gli abbonati, anche con l’opzione della diretta streaming video.

ALBINOLEFFE VIRTUS VERONA: NON SI PUÒ SBAGLIARE

Si giocherà alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 16 novembre 2025, all’AlbinoLeffe Stadium di Zanica per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C, stiamo parlando della diretta AlbinoLeffe Virtus Verona che sarà una sfida molto delicata considerata la situazione in classifica delle due squadre.

L’AlbinoLeffe era partito abbastanza bene, ma poi c’è stata una disastrosa serie di sconfitte consecutive interrotta finalmente domenica scorsa dal pareggio contro la Giana Erminio, un sospiro di sollievo ma che ancora non basta, perché con 13 punti in classifica la posizione resta delicata per i bergamaschi della Val Seriana.

Periodo difficilissimo anche per la Virtus Verona, che ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate, arriva dalla sconfitta sul campo del Renate e con appena 11 punti al proprio attivo è in una posizione ancora più delicata, che diventerebbe davvero disastrosa nel caso di una ulteriore sconfitta anche oggi.

Insomma, il quadro della situazione è già sufficientemente chiaro: la diretta AlbinoLeffe Virtus Verona sarà un match delicatissimo, la buona notizia è che per almeno una delle due potrebbe dare ossigeno in caso di vittoria, il pareggio invece sarebbe come un sorso d’acqua nel deserto, prezioso ma troppo poco per uscire dai problemi.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE VIRTUS VERONA

Giovanni Lopez dovrebbe puntare sul modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni per la diretta AlbinoLeffe Virtus Verona. In porta Facchetti, Baroni a guidare la difesa che comprende anche capitan Gusu, Lupinetti perno del centrocampo bergamasco e in attacco per l’AlbinoLeffe la possibile coppia titolare formata da Sali e De Paoli.

Anche Luigi Fresco dovrebbe scegliere il 3-5-2 per gli ospiti della Virtus Verona. In attacco sono Fanini e Pagliuca i possibili titolari scaligeri, a centrocampo indichiamo Amadio e capitan Zarpellon come giocatori chiave, così come Munaretti in qualità di leader della difesa a tre davanti al portiere Sibi.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico sulla diretta AlbinoLeffe Virtus Verona potrebbe vedere favoriti i bergamaschi secondo le quote Snai: il segno 1 è quotato a 2,00, si arriva poi a 3,10 in caso di pareggio e un successo veronese varrebbe 3,50 sul segno 2.