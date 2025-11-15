Diretta Alcaraz Auger-Aliassime streaming video tv: orario e risultato live della seconda semifinale a Torino per le Atp Finals 2025, oggi 15 novembre

DIRETTA ALCARAZ AUGER-ALIASSIME (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

I precedenti della diretta Alcaraz Auger-Aliassime possono accompagnarci negli ultimi minuti prima della semifinale delle Atp Finals 2025. I numeri sono abbastanza equilibrati, quattro vittorie per lo spagnolo e tre per il canadese su sette partite, ma bisogna precisare che Auger-Aliassime vinse i primi tre incroci, poi è cominciata una striscia di quattro successi consecutivi per Alcaraz da Indian Wells 2023 in poi.

Il dato curioso è che le quattro vittorie dello spagnolo sono arrivate due in California e altrettante al Roland Garros (Olimpiadi comprese), l’ultimo successo del canadese risale invece alle semifinali di Basilea 2022 con un convincente 6-3, 6-2, ma stiamo parlando ormai di ben tre anni fa. Il bilancio però non è del tutto sbilanciato, quindi Carlos Alcaraz farà bene a rispettare il suo avversario odierno – e d’altronde siamo sicuri che lo farà: questo possiamo dire prima del via alla diretta Alcaraz Auger-Aliassime, adesso però la parola passa al campo della Inalpi Arena di Torino! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALCARAZ AUGER-ALIASSIME IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Alcaraz Auger-Aliassime in tv sarà solamente sui canali di Sky Sport, quindi pure la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati.

LA SECONDA SEMIFINALE, ATP FINALS 2025

Anche la sera naturalmente sarà in compagnia delle Atp Finals 2025 grazie alla diretta Alcaraz Auger-Aliassime che sarà la seconda semifinale, in programma alla Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 20.30 di oggi, sabato 15 novembre, naturalmente per determinare il nome del secondo finalista del Master di fine anno.

Il grande favorito è naturalmente Carlos Alcaraz, che in verità finora in carriera non ha un feeling straordinario con le Finals, nelle quali ha come migliore risultato la semifinale del 2023, già eguagliato quest’anno, ma con l’obiettivo evidentemente di andare oltre. Le premesse sono ottime, considerando che nel girone Alcaraz ha vinto tre partite su tre.

Di fronte ci sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, forse un po’ a sorpresa ma in realtà con pieno merito. Il classe 2000 è uno dei tennisti più in forma nel finale di stagione, possiamo ricordare le semifinali degli Us Open e la finale di Parigi-Bercy, qui a Torino si è preso il secondo posto nel girone di Jannik Sinner battendo in due set Alexander Zverev ieri sera nella partita decisiva.

Insomma, il canadese ha tutto per provare a fare il colpaccio, ma chiaramente è favorito lo spagnolo: il fatto che in semifinale siano arrivati i primi due e con loro il numero 7 e il numero 8 indica in modo chiaro che sotto i due fenomeni le differenze sono livellate, la diretta Alcaraz Auger-Aliassime dovrà dirci se questo potrà essere un sabato sera a sorpresa a Torino.

DIRETTA ALCARAZ AUGER-ALIASSIME: COSA HANNO FATTO A TORINO FINORA?

Abbiamo già accennato a come si sia arrivati alla diretta Alcaraz Auger-Aliassime come seconda semifinale delle Atp Finals 2025, ma adesso possiamo aggiungere qualcosa in più. Carlos Alcaraz ha già centrato il primo obiettivo, cioè tornare il numero 1 del mondo: l’anno scorso aveva vinto una sola partita e quindi aveva da difendere solo 200 punti, con il tris di successi nel girone ne ha incamerati 600 e il sorpasso su Sinner si è concretizzato. Evidentemente però Alcaraz punta a fare il colpo grosso per colmare una delle poche lacune che ancora restano nel suo palmares e il girone dice che ha buone possibilità di riuscirci.

Un solo set concesso a Taylor Fritz, mentre con Lorenzo Musetti e Alex De Minaur sono arrivate vittorie piuttosto nette, anche se l’indoor non è il suo palcoscenico preferito. Dall’altra parte ecco un Felix Auger-Aliassime che ha vinto una battaglia memorabile contro Ben Shelton e poi ha sconfitto con pieno merito Alexander Zverev, le semifinali sono già una notevole soddisfazione per il canadese, che negli ultimi due anni non era riuscito ad entrare fra i primi otto del mondo per il Master, ma adesso non avrà nulla da perdere e un grande sogno da compiere nella diretta Alcaraz Auger-Aliassime…