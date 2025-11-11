Diretta Alcaraz Fritz Atp Finals 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match valido per la seconda giornata del girone.

DIRETTA ALCARAZ FRITZ ATP FINALS 2025: CHI VINCE VEDE LA SEMIFINALE!

È martedì 11 novembre la diretta Alcaraz Fritz, precisamente alle ore 14:00 e ovviamente alla Inalpi Arena di Torino, dove si stanno giocando le Atp Finals 2025: è l’incrocio tra i due tennisti che hanno vinto il rispettivo match di esordio, “spostati” però nel pomeriggio vista la presenza del padrone di casa Lorenzo Musetti.

Per Carlos Alcaraz si tratta anche di avvicinare la possibilità di chiudere al numero 1 del ranking, che sarebbe suo già chiudendo da imbattuto il girone dedicato a Jimmy Connors; la prima partita ha visto uno spagnolo leggermente impacciato nel primo set, ma comunque capace di battere 2-0 Alex De Minaur.

Vittoria in due set anche per Taylor Fritz, purtroppo contro il nostro Musetti; lo statunitense è il finalista dello scorso anno e ha aperto la sua corsa nelle Atp Finals 2025 nel migliore de modi, considerando che giocava con il pubblico contro e ha vinto di fatto tutti i punti pesanti che hanno girato la sfida.

Inevitabilmente la diretta Alcaraz Fritz consegnerebbe al vincitore una larga fetta di qualificazione alla semifinale; anche per questo l’incrocio di oggi pomeriggio è importante, poi bisognerà anche valutare come andranno le cose tra Musetti e De Minaur che si affronteranno questa sera.

ALCARAZ FRITZ DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Solo i canali di Sky Sport mandano in onda la diretta Alcaraz Fritz sulla nostra tv, di conseguenza la diretta streaming video, sempre per gli abbonati, sarà su Now.

DIRETTA ALCARAZ FRITZ ATP FINALS 2025: SPAGNOLO FAVORITO MA…

Come altro presentare la diretta Alcaraz Fritz? Sicuramente lo spagnolo è favorito, in termini assoluti stiamo parlando di un giocatore ben superiore come dimostrato dai sei Slam vinti già a 22 anni (e potremmo continuare), tuttavia bisogna anche considerare che le Atp Finals 2025 si giocano indoor e, da questo punto di vista, Alcaraz perde qualcosa nei confronti di alcuni suoi colleghi, tra cui lo stesso Fritz che, se anche ha zero titoli in carriera in questo contesto, ha però raggiunto tre finali tra cui quella già citata nel Master dello scorso anno, e dunque può ridurre almeno un po’ del gap che lo separa dall’avversario di oggi.

Per quanto riguarda Alcaraz, forse non è ancora il momento di fare un paragone con quel Rafa Nadal che a livello indoor soffriva talmente tanto da non aver mai vinto le Atp Finals (incredibilmente), da questo punto di vista stiamo parlando di un giocatore ancora molto giovane che avrà tutto il tempo per mettere in bacheca questo trofeo e che certamente anche in questa stagione rimane uno dei due favoriti (l’altro è Jannik Sinner, ça va sans dire). Intanto però questa sfida contro Fritz rappresenta un bel banco di prova anche per lui, il fatto di poter tornare al numero 1 Atp o comunque avvicinare l’obiettivo aggiunge pepe al match…