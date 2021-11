Diretta Alcaraz Korda/ Finale NextGen Atp Finals 2021 streaming video tv, orario

DIRETTA ALCARAZ KORDA, FINALE NEXTGEN ATP FINALS 2021: ECCO IL TROFEO A MILANO

Alcaraz Korda, in diretta oggi sabato 13 novembre 2021, è la finale delle NextGen Atp Finals 2021 organizzate a Milano: via atteso per le ore 21.00 sul cemento dell’Allianz Cloud. Siamo dunque all’atto finale della magnifica manifestazione che riunisce tutte le giovani stelle del tennis mondiale: in campo ecco i due protagonisti più attesi ovvero Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking e Sebastian Korda, testa di serie numero 2, che davvero non hanno deluso i pronostici della vigilia.

Dopo una prima parte del torneo incredibile, lo spagnolo cerca dunque oggi la consacrazione definitiva nel grande tennis sul palcoscenico milanese e certo è a lui che fanno i favori del pronostico. Pure il rivale non è certo l’ultimo arrivato e proverà l’impresa contro l’ultimo beniamino del tennis mondiale, che già si era messo in luce anche all’ultimo master francese. Ci attende una finale per la NextGen Atp Finals 2021 davvero da urlo oggi a Milano.

DIRETTA ALCARAZ KORDA, NEXTGEN ATP FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

Possiamo ricordare che la diretta tv delle NextGenAtp Finals 2021 e dunque della finale Alcaraz-Korda è su Sky Sport e SuperTennis: sono infatti due le emittenti che forniscono le immagini dall’Allianz Cloud di Milano, e ovviamente alla televisione satellitare bisognerà essere abbonati. Il servizio di diretta streaming video sarà disponibile con l’applicazione Sky Go nel primo caso e su www.supertennis.tv nel secondo; inoltre il sito ufficiale nextgenatpfinals.com fornirà tutte le informazioni utili.

DIRETTA ALCARAZ KORDA, FINALE NEXTGEN ATP FINALS 2021: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via alla diretta Alcaraz Korda, attesa finale delle NextGen Atp Finals 2021, ecco che dobbiamo certo dare ora un miglior contesto a tal incontro, ovviamente il più atteso all’Allianz Cloud oggi. Come abbiamo accennato prima, tra i due è allo spagnolo che sorride il pronostico: testa di serie numero 1 Carlo Alcaraz ha fin qui messo alle spalle un percorso nettissimo. Il nuovo beniamino del tennis mondiale ha agilmente superato la fase a gironi, chiudendo con il bottino di tre vittorie su tre e dunque battendo nell’ordine Rune, Nakashima e Cerundolo, concedendo solo a quest’ultimo un parziale.

Nel tabellone finale pure lo spagnolo non ha avuto problemi a regolare Baez, con il chiaro risultato di 4-2, 4-1, 4-2, dopo circa un’oretta di incontro: e in piena forma ora Alcaraz si aggiunge a sfidare Korda. Che come abbiamo detto può rendere davvero le cose difficili allo spagnolo. Lo statunitense pure nella fase a gironi delle NextGen Atp Finals ha fatto bottino pieno, incamerando successi contro Gaston, Baez e pure il nostro Lorenzo Musetti, cedendo appena due parziali ai rivali nel complesso. In semifinale poi Korda ha faticato parecchio nel battere il numero 63 al mondo Nakashima: dopo quai due ore di match l’americano ha però vinto per 4-3, 2-4, 1-4, 4-2, 4-2. E ora è pronto a tentare l’impresa. Chi vincerà oggi?



