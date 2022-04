DIRETTA ALCARAZ RUUD/ Video streaming tv: Miami Open 2022, l’albo d’oro

DIRETTA FINALE ALCARAZ RUUD: L’ALBO D’ORO

Mentre si avvicina la diretta di Alcaraz Ruud, diamo uno sguardo all’albo d’oro del Miami Open naturalmente per quanto riguarda il torneo di singolare maschile. Al primo posto troviamo a pari merito Andre Agassi e Novak Djokovic, che hanno vinto per ben sei volte a testa il prestigioso torneo in Florida, negli anni 1990, 1995, 1996, 2001, 2002 e 2003 per quanto riguarda Agassi e nel 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016 Djokovic. Segue a quota quattro vittorie Roger Federer, che ha conquistato il Miami Open nelle edizioni 2005, 2006, 2017 e 2019.

Pete Sampras invece ha festeggiato per tre volte in Florida, negli anni 1993, 1994 e 2000. Possiamo poi notare che gli altri tre tennisti capaci di vincere più di una volta il Miami Open sono stati Ivan Lendl, Andy Roddick ed Andy Murray, naturalmente a quota due successi a testa. Rafa Nadal invece non ha mai vinto: Carlos Alcaraz potrebbe già superarlo, almeno a Miami… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ALCARAZ RUUD, MIAMI OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv della finale Alcaraz Ruud del Miami Open 2022, trattandosi del torneo maschile, sarà disponibile solamente per gli abbonati di Sky Sport, essendo i tornei Atp Masters 1000 di tennis una esclusiva della televisione satellitare, che fornirà anche la diretta della finale Alcaraz Ruud in streaming video tramite il servizio Sky Go. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale del Miami Open, che trovate all’indirizzo www.miamiopen.com, troverete tutte le informazioni utili come i boxscore aggiornati in tempo reale.

FINALE ALCARAZ RUUD: CHI SARÀ IL VINCITORE DEL MIAMI OPEN 2022?

Il Miami Open 2022 termina oggi, domenica 3 aprile, giorno della diretta di Alcaraz Ruud che sarà la finale del singolare maschile del torneo Atp Masters 1000 di tennis che si sta giocando in Florida. I colpi di scena non sono mancati in questo Miami Open 2022 e probabilmente non era questa la finale più attesa, ma i motivi d’interesse non mancheranno tra due tennisti di ottimo livello come Carlos Alcaraz e Casper Ruud, a caccia entrambi di quello che per uno dei due sarà il primo successo in carriera in un Masters 1000. Fissate allora l’appuntamento: la diretta di Alcaraz Ruud ci terrà compagnia dalle ore 19.00 italiane (le 13.00 locali).

Carlos Alcaraz è il predestinato, colui che in Spagna considerano l’erede di Rafael Nadal, forse addirittura più forte sulle superfici diverse dalla terra rossa. Un grande onore ma anche una grande responsabilità, che però non sembra pesare sulle spalle di questo ragazzo classe 2003 che sta bruciando le tappe per arrivare ai vertici del tennis mondiale. Casper Ruud invece è un tennista molto regolare, che con una eccellente costanza di risultati è arrivato alle Atp Finals nella scorsa stagione e che in questi Miami Open 2022 ha già scritto una pagina di storia diventando il primo norvegese in una finale di un torneo Masters 1000. Che cosa ci dirà la finale Alcaraz Ruud?

DIRETTA FINALE ALCARAZ RUUD, MIAMI OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Alcaraz Ruud, andiamo a scoprire il cammino dei due tennisti verso la finale maschile del Miami Open 2022. Carlos Alcaraz, testa di serie numero 14, ha usufruito di un bye al primo turno, quindi ha esordito nel secondo turno eliminando l’ungherese Fucsovics con il punteggio di 6-3, 6-2; ecco poi il successo per 6-4, 6-4 al terzo turno contro il croato Cilic e la perla del successo agli ottavi per 7-5, 6-3 contro il greco Tsitsipas, numero 3 del tabellone. Ben più sofferto è stato il quarto di finale con il serbo Kecmanovic, vinto per 6-7, 6-3, 7-6, così come la semifinale contro il polacco Hurkacz, detentore del Miami Open, sconfitto per 7-6, 7-6.

Bye al primo turno naturalmente anche per la testa di serie numero 6 Casper Ruud, il norvegese ha debuttato al secondo turno vincendo 6-1, 6-2 contro lo svizzero Laaksonen; rapidi successi anche al secondo turno contro il kazako Bublik (6-3, 6-2) e al terzo contro il britannico Norrie (6-3, 6-4), il colpaccio di Ruud è arrivato ai quarti con la vittoria per 6-3, 1-6, 6-3 contro il tedesco Zverev, numero 2 del seeding, mentre è stata più agevole la semifinale vinta 6-4, 6-1 contro la sorpresa argentina Cerundolo.











