DIRETTA ALCARAZ STRUFF/ Video streaming tv: bis dello spagnolo? (Finale Madrid Open)

La diretta di Alcaraz Struff incoronerà il vincitore del Madrid Open 2023, questa è una finale imprevista che ha nello spagnolo il favorito d’obbligo. Carlos Alcaraz è il detentore del titolo, vinto un anno fa contro un altro tedesco, cioè Alexander Zverev, che a Madrid invece ha vinto nel 2018 e 2021, uniche precedenti vittorie della Germania in questo torneo nato nel 2002 e che fino al 2008 fu disputato in ottobre sul cemento indoor, prima di passare alla primavera e alla terra rossa. Per la Spagna invece le vittorie sono ben sette: prima di quella di Alcaraz, ci furono Juan Carlos Ferrero nel 2003 e per ben cinque volte Rafa Nadal nel 2005, 2010, 2013, 2014 e 2017.

Gli altri due fenomeni Roger Federer e Novak Djokovic vantano invece tre vittorie a testa al Madrid Open: per lo svizzero nel 2006, 2009 e 2012 (quest’ultima fu la famosa edizione giocata sui campi in terra blu, per la prima e unica volta perchè non incontrarono il favore dei protagonisti), per il serbo invece nel 2011, 2016 e 2018. Due successi per Andy Murray nel 2008 e 2015, infine ricordiamo che ad aprire l’albo d’oro fu Andre Agassi, mentre nel 2004 vinse Marat Safin e nel 2007 David Nalbandian. Per l’Italia c’è la finale di Matteo Berrettini nel 2021, mentre nel 2020 il torneo fu cancellato a causa del Coronavirus. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALCARAZ STRUFF STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE MADRID OPEN 2023

Per le informazioni sulla diretta tv di Alcaraz Struff, finale maschile del Madrid Open 2023, bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: oggi parliamo naturalmente del torneo maschile, che è visibile su Sky Sport Tennis (canale numero 205 della televisione satellitare) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

ALCARAZ STRUFF: FINALE MADRID OPEN 2023!

La diretta di Alcaraz Struff catalizzerà oggi l’attenzione di tutti gli appassionati di tennis, perché alle ore 18.30 di domenica 7 maggio è in programma la finale maschile del Madrid Open 2023 di tennis, importante torneo di categoria ATP Masters 1000, inferiore per importanza solamente ai quattro tornei del Grande Slam. Oggi la finale maschile ci dirà se Carlos Alcaraz difenderà il titolo madrileno conquistato l’anno scorso oppure se Jan-Lennard Struff firmerà un capolavoro davvero da ricordare, per poi passare agli Internazionali d’Italia a Roma e infine completare la stagione sulla terra rossa con il Roland Garros.

Come abbiamo già lasciato intendere, la diretta della finale Alcaraz Struff ci offrirà un incrocio a dir poco imprevedibile: da una parte il numero 1 del tabellone, idolo di casa e detentore del titolo; dall’altra parte un tennista partito dalle qualificazioni, dove in realtà aveva pure perso. Struff quindi non avrebbe dovuto nemmeno debuttare nel tabellone principale, invece è stato ripescato come lucky loser e adesso cerca di completare due settimane già leggendarie con quella che sarebbe una vera e propria impresa sportiva. Non sono mancate d’altronde tante sorprese nel corso del torneo, l’epilogo invece andrà secondo logica? Ce lo dirà la diretta di Alcaraz Struff…

DIRETTA ALCARAZ STRUFF: RISULTATI E CONTESTO (FINALE MADRID OPEN 2023)

Verso la diretta di Alcaraz Struff, descriviamo adesso il cammino che ha portato i due tennisti alla finale maschile del Madrid Open 2023. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, dopo il bye al primo turno, ha avuto bisogno di tre set per battere in rimonta il finlandese Ruusuvuori al secondo turno, poi però sono state più nette e convincenti le vittorie contro il bulgaro Dimitrov al terzo turno e Zverev negli ottavi, con il tedesco liquidato per 6-1, 6-2. Un crescendo confermato dal fatto che in seguito a Carlos Alcaraz siano bastati due set anche per vincere contro il russo Khachanov ai quarti e infine il croato Coric in semifinale.

Come abbiamo già accennato, è stato molto diverso il cammino del tedesco Jan-Lennard Struff, che è partito dalle qualificazioni dove aveva perso contro il russo Karatsev. Ripescato nel tabellone principale del Madrid Open 2023 come lucky loser, per Struff è iniziata una grande avventura: vittoria sul nostro Sonego al primo turno e contro lo statunitense Shelton al secondo, ecco poi le affermazioni contro il serbo Lajovic al terzo e l’argentino Cachin agli ottavi. Il capolavoro è arrivato nei quarti, con la vittoria contro il numero 4 del tabellone, il greco Tsitsipas, poi clamorosamente in semifinale si è ripetuta la sfida contro Karatsev e stavolta ha vinto Struff. Certo, contro Alcaraz servirebbe un’impresa, ma staremo a vedere…











