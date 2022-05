Diretta Alcaraz Zverev/ Finale Atp Madrid 2022 streaming video tv: per il titolo!

DIRETTA ALCARAZ ZVEREV FINALE ATP MADRID 2022: PER IL TITOLO!

La diretta di Alcaraz Zverev ci consegna la finale del torneo Atp Madrid 2022: alle ore 18:30 di domenica 8 maggio scendono in campo, sul centrale della Caja Magica, Carlos Alcaraz che è il nuovo fenomeno del tennis mondiale, e che giusto giovedì ha compiuto 19 anni, e il campione in carica di questo Masters 1000 che è Alexander Zverev, alla terza finale su questo campo e con la possibilità di vincere il terzo titolo qui. All’Atp Madrid 2022 sarà grande spettacolo: è parecchio complesso stabilire chi possa trionfare, forse Zverev parte leggermente favorito ma Alcaraz ha saputo sovvertire ogni pronostico.

Il giovane spagnolo, già nella Top Ten, ad aprile ha vinto il Masters 1000 di Miami e il 500 di Barcellona, è 4-0 nelle finali Atp disputate e in questa diretta dell’Atp Madrid 2022 ha saputo battere consecutivamente Rafa Nadal e Novak Djokovic: nessun teenager era mai riuscito a farlo sulla terra rossa, e questo è un dato che aiuta molto a capire chi ci troviamo di fronte. Zverev però è il campione, che ha dimostrato di poter dominare su questi campi; non resta allora che scoprire come andranno le cose nella diretta di Alcaraz Zverev, aspettando che si giochi proviamo fare un rapido approfondimento sulla finale.

DIRETTA ALCARAZ ZVEREV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DELL’ATP MADRID 2022

La diretta tv di Alcaraz Zverev, finale del torneo Atp Madrid 2022, sarà trasmessa sulla televisione satellitare: dovrete selezionare il canale Sky Sport Tennis, che è presente al numero 205 del decoder. Sarà naturalmente un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go; sul sito ufficiale del torneo, www.madrid-open.com, potrete consultare liberamente i contenuti informativi, come il boxscore del match aggiornato in tempo reale.

DIRETTA ALCARAZ ZVEREV: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Alcaraz Zverev, finale del torneo Atp Madrid 2022, si annuncia davvero infuocata e incerta. Lo spagnolo ormai è “arrivato”, anche se in uno sport come il tennis, con tanti appuntamenti stagionali e diversi contesti, non si potrebbe mai utilizzare questo termine; certamente la crescita di Alcaraz è stata devastante, era praticamente annunciato che questo classe 2003 sarebbe diventato un top del circuito ma forse in pochi si aspettavano che lo facesse così presto, e mettendo in fila risultati di questo tenore.

Giustamente lo celebriamo, e sarà così anche se dovesse perdere la finale dell’Atp Madrid 2022; dall’altra parte però abbiamo uno Zverev che, se anche deve fare il definitivo salto di qualità negli Slam e metterne in bacheca almeno uno, sta confermando come i Masters 1000 possano essere il suo regno, tanto che quello di oggi potrebbe essere il numero 5 della sua carriera. Certamente la diretta di Alcaraz Zverev ci presenta una finale fantastica; tra poco scopriremo come andranno le cose perché alla Caja Magica sarà tempo di dare via al match, per il momento ci accomodiamo e aspettiamo che i due giocatori incrocino la racchetta…

