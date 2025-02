DIRETTA ALCIONE MILANO ARZIGNANO, SALVEZZA ANCORA A RISCHIO PER I VENETI

Sabato 15 febbraio 2025 alle ore 15:00 si tiene la diretta Alcione Milano Arzignano. Allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, i lombardi tenteranno di tornare alla vittoria dopo aver pareggiato sia col Caldiero Terme che con il Novara nelle ultime settimane. L’obiettivo rimane quello di migliorare la settima posizione ora occupata ed accrescere i trentasette punti già posseduti per poter magari agganciare altre compagini come il Trento e l’Atalanta U23. Attenzione però anche alle spalle data la presenza, se escludiamo l’Alcione, di ben altre quattro squadre in tre punti.

Discorso più complesso invece quello da fare per i giallocelesti, più attardati in quattordicesima posizione con i loro trentadue punti. Vincere per i veneti significherebbe non solo accorciare il distacco dai diretti rivali di questa ventisettesima giornata di campionato ma anche di allontanarsi dalla zona retrocessione, con il Lecco ad occupare la prima casella che vale il playout e desideroso di agganciare proprio l’Arzignano che ha battuto un paio di turni fa.

DIRETTA ALCIONE MILANO ARZIGNANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tifosi ed appassionati avranno modo di seguire la diretta Alcione Milano Arzignano grazie a Sky. La piattaforma satellitare offrirà l’evento in streaming a tutti i suoi iscritti che hanno inserito lo sport nel loro abbonamento tramite l’applicazione Sky Go.

ALCIONE MILANO ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Mister Cusatis non dovrebbe compiere grosse modifiche al modulo 4-3-1-2 con Bacchin, Chierichetti, Stabile, Ciappellano, Pirola, Bagatti, Piccinocchi, Bonaiti, Invernizzi, Palombi e Samele recentemente ammirato anche per le probabili formazioni della diretta Alcione Milano Arzignano. Anche il tecnico Giuseppe Bianchini dovrebbe essere propenso verso la riproposizione di uno schieramento impostato sul 3-5-2 con Boseggia, Boccia, Boffelli, Milillo, Bernardi, Rossoni, Bordo, Lakti, Cariolato, Jallow e Mattioli.

DIRETTA ALCIONE MILANO ARZIGNANO, LE QUOTE

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare bwin si può vedere come la sfida sia di difficile interpretazione e entrambe le squadre potrebbero portarsi a casa la vittoria o almeno dei punti, la vittoria dell’Arzignano è la quota più bassa data a 2.37, la vittoria dell’Alcione Milano ha una quota di 2.85 mentre il pareggio è quotato a 2.80