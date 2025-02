DIRETTA ALCIONE MILANO CALDIERO TERME (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

La diretta di Alcione Milano Caldiero Terme oltre ad essere un match tra neopromosse ci da anche la possibilità di vedere che tipo di partita aspettarci grazie alle statistiche, dopotutto parliamo di un match che è davvero molto interessante da un punti di vista numerico e cercheremo di illustrarvi il perché. Iniziamo con i padroni di casa, squadra che vuole proporre un calcio moderno basato su una difesa alta e un’azione di gioco ponderata, questo però li porta a subire quasi 2 gol a partita visto che nel 34% dei casi prendono gol da situazione di contropiede.

Il Caldiero invece punta sul pressing e un blocco tutto sommato abbastanza alto per la Serie C: 26 metri. In media corrono almeno 7,8 km per partita ma per ovvi motivi bisogna escludere dal computo totale il portiere. Lui invece ha una bella media assist visto che fino a questo momento ha realizzato ben tre passaggi decisivi. Ora invece concentriamoci sul calcio giocato perché sta per iniziare la diretta di Alcione Milano Caldiero Terme con il commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ALCIONE MILANO CALDIERO TERME INFO STREAMING, VIDEO E TV

A RISCHIO I PLAYOFF E LA SALVEZZA

La diretta Alcione Milano Caldiero Terme di sabato 1 febbraio 2025 è un impegno di rilievo. Le due squadre occupano infatti posizioni importanti sia nella lotta per la promozione che in chiave salvezza e nulla è ancora deciso. Allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni i padroni di casa cercheranno di tornare alla vittoria dopo aver perso contro le prime della classe, il Padova prima ed il Vicenza poi, e proveranno a riconfermarsi in zona playoff partendo dai loro trentacinque punti, gli stessi dell’Albinoleffe, visto che sia il Lumezzane che il Renate incombono alle sue spalle.

I gialloverdi del tecnico Bordin hanno invece l’obiettivo di bissare l’importante vittoria ottenuta tra le mura amiche contro il più quotato Trento cercando quindi di scavalcare la Triestina ed avvicinarsi al Lecco. I diciannove punti sin qui conquistati sono troppo pochi per poter essere certi di lottare ulteriormente a lungo per la salvezza ma in ogni caso l’esito del campionato 2024/2025 non è stato ancora affatto deciso e le sorprese che si sono sempre verificate non mancheranno pure nel prossimo futuro.

FORMAZIONI ALCIONE MILANO CALDIERO TERME

Tutto da confermare il 4-3-1-2 con Bacchin, Cherichetti, Ciappellano, Pirola, Dimarco, Bonaiti, Piccinocchi, Bright, Invernizzi, Palombi e Marconi nelle probabili formazioni della diretta Alcione Milano Caldiero Terme per i padroni di casa anche a causa della sconfitta col Vicenza. Più facile invece rivedere il modulo 3-4-2-1 con Crespi, Pelagatti, Nessi, Gobetti, Marras, Filiciotto, Gattoni, Mazzolo, Florio, Cazzadori e Scappini per gli ospiti ragionando sull’ottimo successo maturato contro il Trento.

PRONOSTICO ALCIONE MILANO CALDIERO TERME, LE QUOTE

Per la diretta Alcione Milano Caldiero Terme dobbiamo ancora parlare del pronostico, che come al solito affidiamo alle quote Snai. Leggermente favoriti i padroni di casa con il segno 1 quotato a 2,20, mentre il pareggio varrebbe 3,10 volte la posta ed è quindi per un soffio più remunerativo anche rispetto al segno 2, che è proposto infatti a 3,05.