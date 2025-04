Diretta Alcione Milano Feralpisalò, fondamentale vincere per gli arancioblu

All’Arena Civica Gianni Brera si terrà la diretta Alcione Milano Feralpisalò, anticipo per il girone A di Serie C che potrebbe essere il punto di svolta della stagione per gli orange che con il pareggio 0-0 in casa della Pro Patria dell’ultima giornata hanno perso la loro posizione ai playoff che ora dovranno cercare di riguadagnarsi con una vittoria.

I verdeblù invece giocheranno senza dubbi la seconda parte di stagione, provando a ritornare in Serie B dopo una sola stagione in purgatorio, il loro terzo posto è assicurato ma non per questo prenderanno sottogamba la sfida ma cercheranno di continuare la serie positiva.

Diretta Alcione Milano Feralpisalò, dove seguire la partita

La modalità per vedere la diretta Alcione Milano Feralpisalò sarà sempre la solita di quando si parla di Serie C, il campionato infatti viene distribuito da Sky Sport che ne ha acquistato i diritti, e dalle 20.30 i canali Sky Sport Calcio e Sky Sport trasmetteranno la partita insieme alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Formazioni Alcione Milano Feralpisalò, probabili ventidue in campo

Per tentare di raggiungere il loro obiettivo stagionale la diretta Alcione Milano Feralpisalò dovrebbe essere giocata da Giovanni Cusatis a viso aperto con il suo 4-2-3-1 con Agazzi tra i pali, Pirola e Chierichetti i terzini, con Stabile e Ciappellano centrali, Bright, Bonaiti e Bagatti in mezzo al campo, Invernizzi trequartista in supporto della coppia d’attacco Samele e Palombi. In risposta Aimo Diana metterà in campo il suo solito 5-3-2 con cui ha pareggiato 1-1 con il Lumezzane Rinaldi in porta, Boci, Rizzo, Pasini, Luciani e Cabianca in difesa, Zennaro, De Francesco e Balestrero a centrocampo, Crespi e Molfetta in attacco.

Alcione Milano Feralpisalò, quote e possibile esito finale

Il risultato finale della diretta Alcione Milano Feralpisalò dovrebbe essere in favore dei verdeblu che sono una squadra migliore e soprattutto più solida in fase difensiva, come si può notare dai 29 gol subiti, anche se il modulo del tecnico predilige una difesa a 5 anche in fase offensiva sanno essere pericolosi e hanno segnato 48 gol nella competizione.

Per Sisal e gli altri siti di scommesse la vittoria della Feralpisalò non è da mettere in dubbio tanto che viene pagata a 1.35, la vittoria dell’Alcione Milano invece, nonostante sia fondamentale per la loro stagione, è considerata impossibile e per questo la sua quota è di 8.00, il pareggio è comunque molto alto e fissato a 4.00.