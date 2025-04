DIRETTA ALCIONE MILANO GIANA ERMINIO (RISULTATO 1-1): AGAZZI ATTENTO SU DE MARIA

Al 33’ Marotta lancia in profondità per Capelli, ma Agazzi esce tempestivamente e lo anticipa di un soffio. Al 37’ Morselli si fa notare sulla fascia destra superando Ferri in velocità e concludendo a rete, ma il tiro finisce a lato. Con il passare dei minuti il ritmo cala e le occasioni scarseggiano: al 44’ ci prova De Maria con un destro dal vertice sinistro dell’area, ma la conclusione è debole e Agazzi blocca senza problemi. Il primo tempo si chiude sull’1-1 tra Alcione Milano e Giana Erminio, con i gol di Palombi e Tirelli (su rigore) a fissare il parziale. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA ALCIONE MILANO GIANA ERMINIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Alcione Milano Giana Erminio è su Now e su Sky. Guarda la partita di Serie C ovunque tu sia in streaming utilizzando i servizi garantiti tramite le applicazioni di Now Tv e Sky Go. La sfida verrà probabilmente trasmessa anche in televisione sebbene l’emittente satellitare non abbia ancora comunicato su che canale.

BOTTA E RISPOSTA!

L’Alcione sblocca il risultato alla prima vera occasione: Palombi entra in area con determinazione, controlla il pallone, salta l’avversario e batte Mangiapoco da distanza ravvicinata, portando i suoi sull’1-0. La reazione della Giana Erminio è immediata e al 15’ arriva il pareggio grazie a un preciso e potente destro di Tirelli che non lascia scampo ad Agazzi. Al 21’ gli ospiti sfiorano anche il raddoppio: Nichetti calibra un tiro insidioso verso l’angolino, la deviazione involontaria di Tirelli rischia di beffare il portiere dell’Alcione. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Ci siamo, manca pochissimo e potremmo commentare insieme la diretta di Alcione Milano Giana Erminio. Ultima gara della regular season delle due squadre, ma prima di immergerci nel rettangolo verde vediamo insieme qualche dato statistico per capire meglio a che tipo di partita andremo incontro. I padroni di casa sono stati una sorpresa di questo campionato con un calcio divertente e propositivo come mostra il dato sui 300 passaggi effettuati di media ogni partita, con un tasso di gol però solo dell’1,12 ogni ora e mezza. Per fortuna la difesa è stata abbastanza solida con 1,1 reti concesse, il che ha permesso una media punti abbastanza positiva.

La Giana Erminio invece puntava molto sulla sua difesa, ma nonostante il blocco basso ha comunque subito 1,3 reti a partita e questo ha dato una certa problematica nell’ottenere i tre punti, numeri alla mano hanno vinto solo il 33% delle gare a cui hanno preso parte. Detto questo passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Alcione Milano Giana Erminio, il fischio iniziale è vicino e con esso il commento live di questo match, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

CERCARE DI FINIRE QUARTI

Comincia venerdì 25 aprile 2025 alle ore 16:30 la diretta Alcione Milano Giana Erminio. Presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni i padroni di casa si sono ormai arresi al fatto di non poter affrontare i playoff al termine della stagione regolare nonostante un’annata ad ampissimi tratti davvero sorprendente. Gli arancioni sono finiti in dodicesima posizione con i loro quarantasei punti a causa di due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali maturata contro l’Albinoleffe, cedendo il proprio posto alle inseguitrici.

La Giana Erminio spera invece di potersi evitare un turno preliminare. I biancazzurri sono infatti ormai certi di poter provare a percorrere la via della promozione dopo quest’ultimta giornata di campionato essendo in sesta posizione nel girone A con cinquantasei punti. La Giana, scavalcando il Renate, vorrebbe dunque agganciare l’Abinoleffe e scalzarlo dalla quarta piazza grazie al vantaggio ottenuto tramite gli scontri diretti. Se i nerazzurri ed i Seriani non dovessero conquistare la vittoria in questo turno, allora gli uomini di mister Chiappella potrebbero cominciare i playoff dai sedicesimi di finale.

DIRETTA ALCIONE MILANO GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Attese modifiche rispeto al 3-4-1-2 con Agazzi, Pirola, Ciappellano, Stabile, Chierichetti, Bright, Bertoni, Renualt; Bagatti, Samele e Morselli da parte di mister Cusatis per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Alcione Milano Giana Erminio dopo l’ennesimo KO. Il tecnico Chiappella potrebbe invece anche decidere di riproporre il 3-5-2 con Mangiapoco, Previtali, Colombara, Scaringi, Caferri, Nichetti, Marotta, Pinto, De Maria, Stuckler e Capelli per gli ospiti dall’inizio.