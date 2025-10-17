Informazioni sulla diretta Alcione Milano Inter U23, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito

DIRETTA ALCIONE MILANO INTER U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo a pochi istanti dalla diretta di Alcione Milano Inter U23, ma prima di immergerci nella partita cerchiamo di capire grazie alle statistiche che tipo di partita andremo a vedere in questo match. Ovviamente osservando i trend messi a disposizione dalle due squadre. L’Alcione è una delle squadre più verticali della categoria: solo 46% di possesso medio, ma 1,6 xG e un dato impressionante di 6,8 tocchi in area avversaria a partita. Le azioni più pericolose nascono dalla fascia sinistra (57%), dove la squadra costruisce con due passaggi medi prima del tiro.

L’Inter U23 si presenta con un calcio più associativo: 59% di possesso, 1,9 xG, 1,7 xA, e un 87% di precisione nei passaggi, con il 41% delle reti costruite centralmente. Lato fisico, l’Alcione corre di più (10,8 km per giocatore), ma incassa anche più cartellini (3,1 gialli di media contro 1,9 dei nerazzurri). Adesso via al commento live della diretta di Alcione Milano Inter U23, il fischio di inizio è alle porte, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Alcione Milano Inter U23 streaming video e tv, come vedere la partita

La diretta Alcione Milano Inter U23 si giocherà all’Arena Civica Gianni Brera e come ogni sfida che offre la competizione sarà messa a disposizione degli appassionati e tifosi in contemporanea da Sky Sport che trasmetterà la sfida per i suoi abbonati sui canali Sky Sport e anche in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Nerazzurri in campo dopo il rinvio

Alle 20.30 si aprirà la decima giornata del girone A di Serie C con la diretta Alcione Milano Inter U23, un nuovo derby milanese che da quest’anno si può verificare grazie alla formazione della squadra B nerazzurra, scendono in campo due squadre forti che stanno lottando per i playoff e per affrontarli come una delle squadre più in alto in classifica, in particolare gli arancioblù sono ora al quarto posto con 17 punti dopo la vittoria 0-2 in casa della Pergolettese e soprattutto sono ad un solo punto dal terzo posto che garantisce di saltare i primi turni ad eliminazione.

Per i nerazzurri invece la prima stagione dalla loro creazione si sta rivelando più che positiva e con la capacità di valorizzare i giovani talenti che nella passata stagione hanno vinto il Campionato Primavera e raggiunto le semifinali di Youth League, settimana scorsa hanno visto il rinvio della sfida con il Renate ma nonostante questo sono quinti con soli 2 punti di distanza dagli avversari.

Alcione Milano Inter U23, probabili protagonisti della sfida

Visti gli ultimi risultati ottenuti le squadre in campo nella diretta Alcione Milano Inter U23 dovrebbero essere le stesse delle ultime uscite a meno di infortuni o squalifiche, per questo senza troppi dubbi Giovanni Cusatis sceglierà il 4-3-2-1 con Agazzi, Pirola, Ciappellano, Miculi e Scuderi, Lopes, Galli e Bright, Pitou, Morselli e Samele. Stefano Vecchi invece farà affidamento al suo solito 5-3-2 nel quale ci saranno Calligaris tra i pali, Cinquegrano e Cocchi sulle fasce con Stante, Prestia e Alexiou difensori centrali, Kamate, Fiordilino e Kaczmarski in mezzo al campo e davanti la coppia formata da Spinaccè e La Gumina.

Alcione Milano Inter U23, quote e possibile esito finale

Dando uno sguardo ai siti di scommesse come Sisal ci si può fare un’idea su quello che dovrebbe essere il risultato finale più facile da vedere nella diretta Alcione Milano Inter U23, la quota più bassa, e pari a 2.40, è stata assegnata alla vittoria nerazzurra nonostante la scorsa settimana non sia scesa in campo e giochi in trasferta. Alla vittoria degli arancioblù invece è stato assegnato un valore più alto ma non quello maggiore di 2.80 perché considerata più difficile da verificarsi, e infine il pareggio è stato quotato a 3.02 in quanto viene visto come quasi impossibile da verificarsi.