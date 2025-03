DIRETTA ALCIONE MILANO LECCO, DUE SQUADRE CHE RISCHIANO MOLTO

La diretta Alcione Milano Lecco è programmata per giovedì 13 marzo 2025 alle ore 20:45. Presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni l’Alcione Milano cercherà di non perdere il proprio piazzamento valido come ultima casella per l’accesso ai playoff. Gli organje hanno collezionato quarantuno punti, proprio come il Renate alle sue spalle che potrebbe scavalcarli, e cercheranno di evitare l’aggancio nella classifica del girone A da parte delle inseguitrici Lumezzane ed Arzignano. Nel weekend gli arancioni non erano però andati oltre il pareggio in trasferta contro il Lumezzane.

La situazione del Lecco è simile a quella dei rivali della trentunesima giornata, tuttavia ragionando riguardo alla zona retrocessione. I blucelesti si posizionano infatti in quindicesima posizione solitaria con i loro trentaquattro punti ricoprendo il ruolo di prima squadra matematicamente salva, almeno per il momento. I Manzoniani, che sperano di scavalcare la Pergolettese, non sono stati capaci di segnare neanche un gol nel pari maturato contro la Feralpisalò. La Pro Vercelli è distante appena tre lunghezze ed i piemontesi faranno di tutto per raggiungere i lombardi in graduatoria.

DIRETTA ALCIONE MILANO LECCO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ possibile seguire la diretta Alcione Milano Lecco sul canale Sky Sport 259 per gli iscritti a Sky. In streaming sarà selezionabile tramite l’applicazione di Sky Go. Anche gli abbonati a Now Tv non avranno alcun problema nel seguire nello stesso modo questa sfida della Serie C.

ALCIONE MILANO LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 4-3-1-2 dovrebbe essere la scelta più indicata nelle probabili formazioni della diretta Alcione Milano Lecco per i padroni di casa di mister Cusatis con Bacchin, Pirola, Stabile, Chierichetti, Bright, Renault, Lanzi, Bonaiti, Invernizzi, Palombi e Samele dall’inizio del match. Gli ospiti guidati dal tecnico Federico Valente dovrebbero invece essere schierati in partenza secondo un 3-5-2 con Furlan, Martic, Battistini, Ferrini, Di Dio, Marino, Frigerio, Kritta, Sene, Attys e Sipos.

DIRETTA ALCIONE MILANO LECCO, LE QUOTE

Le quote presentate per esempio da Bwin propongono i padroni di casa come favoriti per il pronostico dell’esito finale della diretta Alcione Milano Lecco. L’1 viene infatti quotato a 2.40 mentre il 2 e l’eventuale vittoria degli ospiti viene invece indicata a 2.65. Chi vuole provare a rischiare per tentare di vincere qualcosa in più potrebbe infine puntare sul segno x, con il pareggio pagato in questo caso a 3.00 dai bookmakers.