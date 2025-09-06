Serie C, Diretta Alcione Milano Lumezzane, streaming video tv: entrambe le squadre sono alla ricerca di punti importanti (6 settembre 2025)

DIRETTA ALCIONE MILANO LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Passiamo all’angolo dei numeri per la diretta di Alcione Milano Lumezzane, due squadre che potrebbero offrire davvero tanto spettacolo in questo avvio di stagione, come facciamo a dirlo? Basta guardare i dati, i numeri non mentono e vediamo subito al rendimento del precedente campionato, Alcione figura al 12° posto nella sua prima stagione in Serie C, frutto di un rendimento più solido nel girone d’andata, con un calo nel ritorno che ha compromesso l’accesso ai playoff.

Il Lumezzane sembra essere ancora nella sua fase di adattamento in Serie C, in cui alterna prestazioni opache a lampi di capacità. Il gruppo, giovane e con un valore tecnico ancora in fase di crescita, soffre la transizione iniziale, soprattutto in trasferta. Contro avversari diretti come l’Alcione, però, dimostra di poter mettere in campo una dimensione competitiva equilibrata e imprevedibile. Detto ciò, possiamo passare al prossimo aggiornamento della diretta di Alcione Milano Lumezzane, le due squadre stanno per scendere in campo e noi insieme a loro per il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA ALCIONE MILANO LUMEZZANE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Alcione Milano Lumezzane, dovrete essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. Per quanto riguarda le dirette streaming invece dovrete affidarvi a Sky Go.

OSPITI IN AFFANNO

C’è curiosità dietro alla diretta Alcione Milano Lumezzane, in programma sabato 6 settembre 2025 alle ore 15:00. Arrivati alle terza giornata di campionato, considerando che la Serie C non si ferma per le Nazionali, le due formazioni vogliono tornare a vincere.

L’Alcione Milano perlomeno era riuscita ad ottenere i tre punti all’esordio, nella sfida con la Triestina grazie al gol di Pitou nel primo tempo. Nel secondo turno invece è arrivato il ko contro il Cittadella in trasferta, 1-0 con rete di Gaddini.

Il Lumezzane invece è ancora a quota zero a causa di una doppia sconfitta che ha fatto iniziare la staiogne come peggio non poteva. La prima giornata è stata sportivamente traumatica con un secco 5-0 dal Vicenza mentre più lottata la gara con la Pergolettese, 3-2 per i gialloazzurri.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALCIONE MILANO LUMEZZANE

L’Alcione Milano si schiererà in campo con il modulo 4-3-1-2 con Agazzi in porta, protetto da Bertolotti, Ciappellano, Pirola e Renault. A centrocampo spazio per Lopes, Galli e Muroni con Pitou trequartista e copia d’attacco Morselli-Zamparo.

Il Lumezzane predilige l’assetto tecnico 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Filigheddu con Diodato terzino destro, Pagliari a sinistra e coppia centrale Deratti-De Martino. In mediano Paghera e Scanzi con Rolando, Malotti e Iori dietro a Caccavo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALCIONE MILANO LUMEZZANE

La squadra favorita per la vittoria finale è l’Alcione Milano a 2.02 contro i 3.10 del pareggio e i 3.85 in favore del Lumezzane. Gol e No Gol rispettivamente a 2.02 e 1.68.