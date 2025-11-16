Diretta Alcione Milano Novara streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi domenica 16 novembre 2025

DIRETTA ALCIONE MILANO NOVARA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Arriva l’angolo delle statistiche anche per la diretta di Alcione Milano Novara, dove cercheremo di capire chi tra queste due realtà avrà le maggiori possibilità di portare a casa il risultato e in questo modo capiremo chi tra le due avrà anche il pallino del gioco dalla propria parte. L’Alcione Milano continua a proporre un calcio offensivo e coraggioso: 58% di possesso medio, 2,0 xG, 1,7 xA, e una media di 11,2 km percorsi per giocatore. Il 67% delle azioni da gol nasce da combinazioni centrali e sovrapposizioni, con pressing alto e recupero medio palla a 44 metri.

La squadra milanese segna spesso nei primi 30 minuti (43% delle reti) ma tende a calare nella gestione. Il Novara risponde con equilibrio e compattezza: 51% di possesso, 1,6 xG, 1,2 xGA, e una fase difensiva ordinata (8,7 tiri totali concessi a gara). Il 41% delle azioni offensive arriva da cross o seconde palle, mentre l’efficacia sotto porta resta costante (34% dei tiri nello specchio convertiti). Disciplina bilanciata (2,4 gialli per parte), ma più duelli vinti dai piemontesi (54% contro 50%). Adesso via al commento live della diretta di Alcione Milano Novara, il fischio di inizio sta per arrivare! (agg. Gianmarco Mannara)

ALCIONE MILANO NOVARA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Sky Sport con i suoi canali offrirà la diretta Alcione Milano Novara in tv su abbonamento, con la preziosa alternativa della diretta streaming video a disposizione.

ALCIONE MILANO NOVARA: MENEGHINI IN EVIDENZA

Ambizioni differenti si incroceranno nella diretta Alcione Milano Novara alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 16 novembre 2025. Saremo allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C, con i riflettori puntati soprattutto sulla squadra di casa.

L’Alcione Milano infatti si sta confermando anche in questo campionato una splendida realtà della Serie C, domenica ha firmato addirittura il colpo a Brescia con il quale i meneghini sono saliti al quarto posto in classifica con 24 punti, a tre sole lunghezze dalla seconda piazza, che quindi potrebbe essere un obiettivo concreto nel 2025-26 per l’Alcione Milano.

A proposito di eccellenti risultati, una settimana fa il Novara ha vinto contro il Lecco, risultato che ha fatto piacere anche agli avversari odierni ma che soprattutto è servito ai piemontesi per entrare in zona playoff con 15 punti, gli obiettivi non sono così ambiziosi per il Novara ma consolidarsi almeno in zona playoff sarebbe fondamentale.

L’Alcione cerca la terza vittoria consecutiva, il Novara vuole confermare una striscia di imbattibilità che dura ormai da diverse settimane, tante buone notizie però evidentemente oggi almeno qualcuno dovrà rallentare in questo match che ha comunque premesse intriganti. La diretta Alcione Milano Novara saprà soddisfarle?

PROBABILI FORMAZIONI ALCIONE MILANO NOVARA

Per il mister di casa Giovanni Cusatis peserà la squalifica del capitano Galli nelle probabili formazioni per la diretta Alcione Milano Novara, servirà una novità nel centrocampo a tre insieme a Bright e Lopes. Il modulo dell’Alcione è il 4-3-1-2, con Pitou numero 10 e trequartista alle spalle delle due punte, che potrebbero essere anche oggi Morselli e Marconi.

Lo stesso modulo dovrebbe essere scelto anche da Andrea Zanchetta per il suo Novara, qui indichiamo in particolare Boseggia in porta, Basso che sarà il perno della mediana piemontese, Donadio che è il numero 10 e anche il capitano del Novara ed infine davanti la possibile coppia di attaccanti formata da Alberti e Da Graca.

PRONOSTICO E QUOTE

Differenze abbastanza ridotte nel pronostico sulla diretta Alcione Milano Novara secondo le quote Snai, il fattore campo potrebbe dare un leggero vantaggio ai milanesi e il segno 1 è quotato a 2,40, contro il valore di 2,80 in caso di pareggio ed infine un successo per il Novara sarebbe indicato a 3,00.