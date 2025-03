DIRETTA ALCIONE MILANO PERGOLETTESE, POCA DISTANZA FRA GLORIA E TRACOLLO

Inizia sabato 29 marzo 2025 alle ore 17:30 la diretta Alcione Milano Pergolettese. Presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni andrà in scena uno scontro diretto in classifica fra due formazioni che potrebbero ancora ritagliarsi un posto in zona playoff così come venire risucchiate nei playout. In dodicesima posizione con i suoi quarantadue punti, i padroni di casa sono a tre punti dal decimo posto e vengono da due sconfitte consecutive proprio come gli ospiti, l’ultima delle quali patita in casa contro la Pro Vercelli. In caso di KO, gli oranje potrebbero inoltre essere agganciati proprio dai diretti rivali di turno.

DIRETTA/ Pergolettese Arzignano (risultato finale 0-2): la chiude Lakti! (Serie C, 23 marzo 2025)

La Pergolettese è infatti tredicesima con trentanove punti, sopra di tre lunghezze rispetto alla zona retrocessione. Battuti recentemente dal Padova prima e dall’Arzignano poi, i cannibali non possono permettersi di concedere ulteriore terreno alle inseguitrici da qui alla conclusione del campionato ancora in corso. La Pro Vercelli punta infatti ad agganciare i gialloblu già al termine della trentaquattresima giornata di campionato che si sta disputando a cavallo di questo ultimo weekend di marzo.

DIRETTA/ Alcione Milano Pro Vercelli (risultato finale 1-2): accorcia Pirola! (Serie C 22 marzo 2025)

DIRETTA ALCIONE MILANO PERGOLETTESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Potrai vedere la diretta Alcione Milano Pergolettese anche senza essere presente in maniera fisica allo Stadio Ernesto Breda se possiedi un abbonamento a Sky. Connettiti quindi all’applicazione di Sky Go e seleziona l’evento per seguirlo in streaming.

DIRETTA ALCIONE MILANO PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Alcione Milano Pergolettese ci aspettiamo che il tecnico Cusatis possa scegliere di impiegare ancora il 4-3-1-2 con Bacchin, Pirola, Ciappellano, Miculi, Dimarco, Bagatti, Bonaiti, Renault, Invernizzi, Morselli e Marconi per quanto riguarda i padroni di casa. Gli ospiti allenati dal tecnico Curioni dovrebbero invece ripresentarsi utilizzando il modulo 4-3-3 con Cordaro, Tonoli, Bignami, Stante, Capoferri, Jaouhari, Arini, Careccia, Albertini, Parker e Basili stando ai rumors.

DIRETTA/ Trento Alcione Milano (risultato finale 1-0): la decide Anastasia! (17 marzo 2025)

DIRETTA ALCIONE MILANO PERGOLETTESE, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers per la diretta Alcione Milano Pergolettese risultano abbastanza tirate, ovvero tutti e tre i possibili risultati hanno buone chances di concretizzarsi. Il successo dei padroni di casa è il punteggio più probabile per Sisal che pagherebbe infatti l’1 a 2.55. Più intricata si preannuncia la strada che porta invece alla vittoria degli ospiti con il 2 quotato a 2.80 ed il pareggio risulta alla vigilia come l’opzione meno probabile con l’x fissato appunto a 2.90.